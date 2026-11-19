Die DroneShield-Aktie ist auf 1,07 AUD gefallen und notiert damit rund -85% unter ihrem Allzeithoch. Zuletzt wurde eine weitere wichtige Unterstützung unterschritten. Während RSI und MACD bärische Crossovers zeigen, liefern beide Indikatoren zugleich bullische Divergenzen. Steht nun eine Gegenbewegung bevor oder setzt sich der Abverkauf fort? Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Die DroneShield-Aktie befindet sich weiterhin in einem ausgeprägten Abwärtstrend. ...

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