"Wir haben Kapazität für 50 bis 100 Mio. Dollar Umsatz" - First-Graphene-CEO Michael Bell nennt den wahren Engpass

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First Graphene könnte heute deutlich mehr Graphen produzieren, als das Unternehmen verkauft. Für CEO Michael Bell ist deshalb nicht die Fabrik der entscheidende Engpass. Die schwierigste Hürde beginnt erst nach erfolgreichen Labor- und Produktionstests: Kunden müssen den Schritt wagen, Graphen tatsächlich in ihre Serienprodukte zu integrieren.
Im neuen Interview mit Dr. Reuter Investor Relations formuliert Bell diesen Punkt ungewöhnlich deutlich. Für Composite- und Beschichtungsanwendungen verfüge First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) über "mehr als genug Kapazität", um das Unternehmen bis in eine Umsatzgrößenordnung von 50 bis 100 Mio. Dollar zu tragen. Gleichzeitig nennt er ein messbares Ziel für die kommenden zwölf Monate: Eine Verdopplung des Umsatzes wäre für ihn ein klares Signal, dass First Graphene von der Kommerzialisierung in skalierbares Wachstum übergeht.
Die vielleicht spannendste Aussage des Interviews lautet damit: First Graphene muss derzeit nicht zuerst eine größere Fabrik bauen. Es muss Kunden dazu bringen, ihre erfolgreichen Tests endlich in Serienproduktion zu überführen.
Nach dem erfolgreichen Test beginnt die schwierigste Phase
Bell wurde gefragt, wo er derzeit den größten Engpass sieht: Produktionskapazität, Regulierung, Kundenqualifizierung oder die Umwandlung von Testprojekten in wiederkehrende Aufträge. Seine Antwort kam ohne Zögern: "Definitiv Letzteres."
Viele Kunden hätten wissenschaftlich überzeugende Resultate erzielt und erfolgreiche Produktionsversuche absolviert. Trotzdem könne es anschließend noch Monate dauern, bis die kommerzielle Freigabe erfolgt. Unternehmen müssten schließlich ein neues Material in ein Produkt integrieren, auf dem ihr eigenes Geschäft und ihre Reputation beruhen.
"Wir sehen Kunden, die technisch wirklich sehr überzeugt von dem sind, was sie mit PureGRAPH entwickelt haben. Und dann sitzen sie sechs Monate darauf, machen noch ein paar Versuche und gehen schließlich in Produktion", erklärt Bell. Der Prozess sei ausgesprochen vorsichtig - aus seiner Sicht jedoch nachvollziehbar.
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