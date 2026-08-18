Der Kupferpreis bewegt sich auf Rekordniveau und liefert Minenkonzernen damit eigentlich eine Steilvorlage. Bei der Rio Tinto-Aktie ist davon bislang allerdings nur teilweise etwas zu sehen. Während Kupfer in immer luftigere Höhen vorstößt, notiert der Rohstoffriese noch deutlich unter seinem Jahreshoch. Daher: Entsteht hier gerade eine interessante Nachholchance? Kupfer kennt derzeit kaum Grenzen Der langfristige Kupferchart spricht eine deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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