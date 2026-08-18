Unterföhring (ots) -
Fußball-Klassiker. Gipfeltreffen. Deutsches "El Clásico". Wenn der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt, geht es um mehr als Titel und Punkte. Beim Franz Beckenbauer Supercup treffen der Double-Sieger aus München und der Vizemeister aus Dortmund zum ersten Mal in der neuen Saison aufeinander. SAT.1 überträgt den Fußball-Gipfel am Samstag, 22. August, live und exklusiv im Free-TV.
Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich und Reporterin Andrea Kaiser berichtet ab 19:30 Uhr aus dem Signal Iduna Park. Geballte Experten-Power beim "Clásico": Europameister Markus Babbel und Gladbach-Legende Lars Stindl analysieren das Geschehen auf dem Platz. Schiedsrichter-Ikone Urs Meier beurteilt strittige Spielsituationen.
Mehr Top-Fußball live. SAT.1. zeigt das Eröffnungsspiel der Bundesliga, FC Bayern München - VfB Stuttgart, am Freitag, 28. August, ab 19:50 Uhr ebenfalls live und exklusiv im Free-TV.
Start in die Fußball-Saison 2026/2027 live in SAT.1 und auf Joyn
22. August: Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München
28. August: Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern München - VfB Stuttgart
Beide Spiele werden auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang unter ProsiebenSat1.de/uhd.
Pressekontakt:
Michael Ulich
Communications Sports
phone: +49 (0) 89 95 07 - 7296
email: michael.ulich@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6335616
Fußball-Klassiker. Gipfeltreffen. Deutsches "El Clásico". Wenn der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt, geht es um mehr als Titel und Punkte. Beim Franz Beckenbauer Supercup treffen der Double-Sieger aus München und der Vizemeister aus Dortmund zum ersten Mal in der neuen Saison aufeinander. SAT.1 überträgt den Fußball-Gipfel am Samstag, 22. August, live und exklusiv im Free-TV.
Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Jonas Friedrich und Reporterin Andrea Kaiser berichtet ab 19:30 Uhr aus dem Signal Iduna Park. Geballte Experten-Power beim "Clásico": Europameister Markus Babbel und Gladbach-Legende Lars Stindl analysieren das Geschehen auf dem Platz. Schiedsrichter-Ikone Urs Meier beurteilt strittige Spielsituationen.
Mehr Top-Fußball live. SAT.1. zeigt das Eröffnungsspiel der Bundesliga, FC Bayern München - VfB Stuttgart, am Freitag, 28. August, ab 19:50 Uhr ebenfalls live und exklusiv im Free-TV.
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22. August: Franz Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München
28. August: Eröffnungsspiel Bundesliga FC Bayern München - VfB Stuttgart
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