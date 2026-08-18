Diese Meldung lässt aufhorchen: Zwei Berliner Senatsverwaltungen wurden nach einem Cyberangriff bereits seit Freitag vom Landesnetz getrennt. Nach vorliegenden Informationen sollen dabei vertrauliche Daten entwendet worden sein. Ein Krisenstab wurde gebildet, zudem laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.Zwei Senatsverwaltungen der Hauptstadt sind massiv von den Folgen eines Hackerangriffs betroffen. Die Senatskanzlei teilte am frühen Montagmorgen mit, dass forensische Untersuchungen eine Kompromittierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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