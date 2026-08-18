Bremen - Niclas Füllkrug kehrt für ein Jahr per Leihe von West Ham United zu Werder Bremen zurück. Der 33-jährige Stürmer soll die Offensive der Grün-Weißen verstärken, teilte der Bundesligist am Dienstag mit.



Füllkrug habe ein klares Bekenntnis zu Werder abgegeben und sei für den Verein in jedem Fall eine Soforthilfe, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball beim SVW. "Wir wissen, dass die letzten beiden Jahre nicht ganz so verlaufen sind, wie er es sich vorgestellt hat, sind aber überzeugt, dass er seine Karriere bei Werder erfolgreich fortsetzen wird."



Cheftrainer Daniel Thioune zeigte sich ebenfalls erfreut über den Neuzugang. Er beschrieb Füllkrug als klassischen Torjäger, der körperlich stark sei, gut im Kopfballspiel und technisch versiert. Zudem sei er ein Führungsspieler, der keine Eingewöhnungszeit benötige, da er viele Spieler und Betreuer noch aus seiner vorherigen Zeit bei Werder kenne.



Füllkrug kam aus der Jugend von Werder und wurde in Bremen zum Bundesligaprofi. Nach Stationen in Fürth, Nürnberg und Hannover kam er 2019 zurück zu den Grün-Weißen und wechselte vor drei Jahren zu Borussia Dortmund. Von dort ging es zu West Ham United und im letzten Januar per Leihe zum AC Mailand. Der WM- und EM-Teilnehmer, dem in 24 Länderspielen 14 Treffer gelangen, absolvierte in der Bundesliga insgesamt 157 Spiele (56 Tore), in der 2. Liga kommt er auf 135 Partien und 47 Treffer.





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