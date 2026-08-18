Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte sich von ihrem Tief im März bei etwa 23 € wieder erholen und notiert am Mittwoch aktuell bei 31,60 €. Zuvor befand sich die Aktie über längere Zeit in einem Abwärtstrend. Damit stellt sich die Frage: Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Geschäftsentwicklung bleibt schwach Die schwache Geschäftsentwicklung der vergangenen Quartale setzte sich auch im dritten Quartal fort. Der Konzernumsatz reduzierte sich in den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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