Mega-Engpass bei Silber: 1,3 Milliarden Unzen Silber-Defizit

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Aktualisierte Zahlen zum Silbermarkt lassen aufhorchen: Von 2020 bis 2026 summierte sich das Defizit einschließlich börsengehandelter Produkte auf mehr als 1,3 Milliarden Unzen. Selbst ohne diese Investmentströme bleibt eine gewaltige Lücke, während Solarindustrie, Anleger und neue Anwendungen immer mehr Silber benötigen.
Aktualisierte Zahlen zum Silbermarkt lassen aufhorchen: Von 2020 bis 2026 summierte sich das Defizit einschließlich börsengehandelter Produkte auf mehr als 1,3 Milliarden Unzen. Selbst ohne diese Investmentströme bleibt eine gewaltige Lücke, während Solarindustrie, Anleger und neue Anwendungen immer mehr Silber benötigen.
Hinter dem Preissturz öffnet sich eine historische Lücke
Wie Money Metals unter Berufung auf Michael DiRienzo vom Silver Institute berichtet, bleibt der Silbermarkt trotz des Preissturzes fundamental stark. Seit dem Allzeithoch in diesem Jahr fiel Silber
von 121 auf rund 65 Dollar je Unze. Das wirkt dramatisch. Doch noch vor wenigen Jahren kostete die Unze häufig weniger als 17 Dollar. Der Markt bewegt sich heute auf einem völlig anderen
Niveau.
Noch stärker ist das Signal aus den Marktdaten von Metals Focus und dem Silver Institute. Werden börsengehandelte Produkte einbezogen, summieren sich die Defizite von 2020 bis einschließlich der Prognose für 2026 auf rund 1,323 Milliarden Unzen. Diese Zahl stellt den Kurssturz in den Schatten. Denn während der Preis schwankt, wächst im Hintergrund eine gewaltige Versorgungslücke.
Das entspricht rund 41.000 Tonnen Silber. Würde man diese Menge einschmelzen und auf einem normalen Fußballfeld verteilen, könnte man das komplette Spielfeld rund einen halben Meter hoch mit massivem Silber bedecken. Und genau diese Menge hat sich rechnerisch zwischen 2020 und 2026 als Defizit in der Marktbilanz angesammelt.
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