Silber: Neue Treffer in Mexiko

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Defiance Silver meldet neue Analyseergebnisse aus vier Bohrlöchern im Gebiet San Acacio des Zacatecas-Projekts. Mehrere schmale Abschnitte enthalten hohe Silbergehalte. Daneben traf das Unternehmen auf eine breitere Zone mit Gold, Blei und Zink. Die Daten würden nach Unternehmensangaben das geologische Modell präzisieren, das als Grundlage für die laufende Mineralressourcenschätzung dient.

Defiance Silver meldet neue Analyseergebnisse aus vier Bohrlöchern im Gebiet San Acacio des Zacatecas-Projekts. Mehrere schmale Abschnitte enthalten hohe Silbergehalte. Daneben traf das Unternehmen auf eine breitere Zone mit Gold, Blei und Zink. Die Daten würden nach Unternehmensangaben das geologische Modell präzisieren, das als Grundlage für die laufende Mineralressourcenschätzung dient.

Schmale Zonen mit hohen Gehalten

Den höchsten Silberwert lieferte Bohrloch DDSA-26-91A. Ein 0,31 Meter langer Abschnitt enthielt 990 Gramm Silber je Tonne Gestein und 0,28 Gramm Gold je Tonne. Dieser Abschnitt lag innerhalb einer 1,40 Meter langen Zone mit durchschnittlich 221 Gramm Silber je Tonne. In Bohrloch DDSA-26-90 ermittelte Defiance auf 0,34 Metern 735 Gramm Silber je Tonne. Das umgebende Intervall von 1,79 Metern kam auf 148,97 Gramm Silber und 0,12 Gramm Gold je Tonne.



Näher an der Oberfläche durchschnitt DDSA-26-89 über 2,75 Meter einen Gehalt von 118,94 Gramm Silber je Tonne. Die Bohrung sollte die Kontinuität zwischen den historischen Tagebauen Almaden und Esperanza prüfen. Nach Angaben des Unternehmens wurde das Veta-Grande-Gangsystem dort in rund 40 Metern Tiefe angetroffen. Ein Gang ist eine mit Mineralen gefüllte Spalte im Gestein und kann die für einen späteren Abbau interessanten Metalle führen.

Breitere Zone mit mehreren Metallen

Im nordwestlichen Projektteil traf DDSA-26-91A außerdem auf eine 24 Meter lange mineralisierte Zone. Sie enthielt im Mittel 9,43 Gramm Silber und 0,27 Gramm Gold je Tonne sowie 0,26 Prozent Blei und 1,03 Prozent Zink. Darin lag ein 1,49 Meter langer Abschnitt mit 41,74 Gramm Silber, 1,38 Gramm Gold, 2,36 Prozent Blei und 9,91 Prozent Zink. Defiance ordnet diese Zone kleinen Gängen oberhalb des Veta-Grande-Systems und dem Hauptgang selbst zu.



Bohrloch DDSA-26-92 ergänzte das Bild mit einem 1,29 Meter langen Abschnitt, der 80,43 Gramm Silber und 0,34 Gramm Gold je Tonne enthielt. Hinzu kamen 0,18 Prozent Blei und 0,34 Prozent Zink. Die genannten Längen sind Abschnitte entlang des Bohrkerns. Nach Unternehmensangaben entspreche die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zonen etwa 50 bis 80 Prozent dieser Werte.