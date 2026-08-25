Banken drehen bei Silberpreis auf: Prognosen reichen bis 309 Dollar

Anzeige / Werbung

Silber hat die Marke von 70 Dollar zwischenzeitlich durchbrochen, bewegt sich seitdem jedoch kräftig auf und ab. Das hält die Banken nicht zurück: Zahlreiche Prognosen liegen inzwischen zwischen 80 und 150 Dollar. In besonders optimistischen Szenarien stehen sogar 160 oder 309 Dollar im Raum. Wie realistisch ist der nächste Kursschub?

Silber hat die Marke von 70 Dollar zwischenzeitlich durchbrochen, bewegt sich seitdem jedoch kräftig auf und ab. Das hält die Banken nicht zurück: Zahlreiche Prognosen liegen inzwischen zwischen 80 und 150 Dollar. In besonders optimistischen Szenarien stehen sogar 160 oder 309 Dollar im Raum. Wie realistisch ist der nächste Kursschub?

Silber zündet die nächste Rally-Stufe

Silber hat im August eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die Dynamik am Edelmetallmarkt verändern kann. Am 21. August durchbrach der Preis zwischenzeitlich sogar die Marke von 70 Dollar je Unze - Ende Juli waren es noch 57,59 Dollar. Zusätzlichen Schub brachte die Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen zu verdoppeln und damit den Edelmetallsektor weiter zu befeuern.



Der Sprung ist bemerkenswert: Innerhalb weniger Wochen hat Silber einige der vorsichtigeren Bankprognosen regelrecht überholt. Und während der Preis rund um die 70-Dollar-Marke weiter schwankt, legen die großen Häuser bereits nach. 74, 85, 100 Dollar und mehr stehen inzwischen im Raum - die Frage ist längst nicht mehr nur, wie weit die Rally bereits gelaufen ist, sondern wie viel Potenzial noch vor ihr liegt.