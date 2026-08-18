EQS Stimmrechtsmitteilung: All for One Group SE

All for One Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



18.08.2026 / 16:23 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: All for One Group SE Straße, Hausnr.: Rita-Maiburg-Straße 40 PLZ: 70794 Ort: Filderstadt-Bernhausen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900GB6FMY3QJLBM61

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Erlöschen von Instrumenten aufgrund der Erfüllung unwiderruflicher Verpflichtungen zur Abgabe im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: VINCI S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Nanterre, Frankreich

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE



5. Datum der Schwellenberührung: 14.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 9,18 % 0,16 % 9,35 % 4.982.000 letzte Mitteilung 5,63 % 54,66 % 60,30 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005110001 0 457.570 0,00 % 9,18 % Summe 457.570 9,18 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen Physisch 8.000 0,16 % Summe 8.000 0,16 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -VINCI S.A. % % % -VINCI Energies S.A. % % % -VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions Holding SE % % % -VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE 9,18 % % 9,35 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die abgelaufenen Instrumente bezogen sich auf die Stimmrechte aus ALL FOR ONE-Aktien, die von Aktionären im Rahmen des Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE angedient worden waren.

Datum

18.08.2026





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