Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Saga trifft 163 Meter. Doch die wichtigere Zahl könnte 89 von 89 sein.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker-Symbol: DTG
Xetra
18.08.26 | 17:35
44,980 Euro
-1,42 % -0,650
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
Deutschland 40
Europa 600
1-Jahres-Chart
DAIMLER TRUCK HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,76044,97018.08.
44,75044,90018.08.
Small- & Micro Cap Investment
19.08.2026 05:34 Uhr
244 Leser
Artikel bewerten:
(0)

190% in einem Jahr: Warum diese Elektro-Lkw-Small-Cap-Aktie plötzlich Aufmerksamkeit erregt

Anzeige / Werbung

Ein Kursanstieg von rund 190% innerhalb von zwölf Monaten zieht unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich. Hinter der Rally der Aktie von Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) steht jedoch ein breiteres Investmentthema: Die Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs entwickelt sich zunehmend von politischen Zielsetzungen und Pilotprojekten hin zum kommerziellen Einsatz.

Die Janus-Aktie notierte zuletzt bei rund 0,35 AUD und damit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Innerhalb des vergangenen Jahres legte sie um etwa 190% zu. Die entscheidende Frage für Anleger lautet daher nicht mehr nur, warum die Aktie gestiegen ist. Vielmehr geht es darum, ob die operativen Fortschritte, die hinter dieser Neubewertung stehen, fortgesetzt werden können.

Das Marktumfeld ist unterstützend. Allein Deutschland stellt über einen Zeitraum von vier Jahren 1 Mrd. EUR für die Ladeinfrastruktur batterieelektrischer schwerer Nutzfahrzeuge bereit. Das Programm umfasst Ladeinfrastruktur in Depots und im öffentlichen Raum sowie Netzanschlüsse, Batteriespeicher und Lastmanagementsysteme. Darüber hinaus entwickelt Deutschland ein nationales Lkw-Schnellladenetz mit rund 350 Standorten und etwa 4.200 MCS- und CCS-Ladepunkten, die bis 2030 schrittweise entstehen sollen.

Daimler Truck bestätigt den Megatrend

Die weltweit größten Lkw-Hersteller investieren bereits massiv in diesen Wandel.

Die Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) baut ihr batterieelektrisches Fahrzeugportfolio auf beiden Seiten des Atlantiks aus. Volvo AB (ISIN: SE0021628898) verfolgt eine ähnliche Strategie.

Auch die Infrastruktur rund um diese Fahrzeuge entwickelt sich schnell weiter. Deutschland eröffnete 2025 seinen ersten öffentlichen Megawatt-Ladepunkt für batterieelektrische Lkw. Dieser ist für Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW ausgelegt und soll das Laden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 45-minütigen Fahrerpause ermöglichen. Zuletzt wurden außerdem Betreiber für die geplante Schnellladeinfrastruktur an 124 bislang unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen ausgewählt.

Für Janus sind diese Entwicklungen von Bedeutung, obwohl das Unternehmen einen anderen Ansatz verfolgt.

Anstatt komplett neue Lkw zu produzieren, rüstet Janus geeignete bestehende Dieselfahrzeuge auf batterieelektrischen Betrieb um. Das System kombiniert Umrüstungstechnologie mit austauschbaren Batterien sowie sogenannten Charge-&-Change-Stationen.

Anders ausgedrückt: Daimler und Volvo zeigen, in welche Richtung sich die Branche bewegt. Janus versucht, einen alternativen Weg dorthin anzubieten.

Von der Technologiegeschichte zu kommerziellen Aufträgen

Eine Erklärung für die Kursentwicklung der Janus-Aktie ist, dass sich die Investmentstory innerhalb des vergangenen Jahres deutlich verändert hat.

Das Unternehmen verfügt inzwischen über 112 Umrüstungen im nordamerikanischen Auftragsbestand. Davon entfallen 87 auf die USA und 25 auf Kanada. Nach Angaben des Unternehmens stehen die fünf US-Flottenkunden für insgesamt 87 Umrüstungen und 100 Batteriepakete. Daraus ergibt sich ein Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD.

Ein weiteres ermutigendes Detail sind die Folgeaufträge.

Ability Tri-Modal, der erste US-Kunde von Janus, bestellte zunächst vier Umrüstungen, hat sein Auftragsvolumen inzwischen jedoch auf 20 Lkw erhöht. Zu den weiteren US-Kunden zählen Golden State Express, WEHACO, Tradelink Transport und King Fio Trucking.

Für ein Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase stellt der Übergang von Demonstrationsprojekten zu mehreren kommerziellen Flottenkunden einen wichtigen Schritt dar.

Die Aufträge in Kalifornien hängen allerdings weiterhin von den entsprechenden staatlichen Förderprogrammen ab. Produktionsbeginn und erste Auslieferungen sind für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und sollen sich bis 2027 fortsetzen.

714.000 Kilometer liefern einen weiteren Teil des Gesamtbildes

Anleger erhalten zunehmend auch operative Nachweise für die Technologie.

Nach Angaben von Janus haben Lkw, die mit der Technologie des Unternehmens ausgestattet sind, bereits mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Strom verbraucht und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Das Wechselmodell wurde in erster Linie für besonders intensiv genutzte Fahrzeuge entwickelt. Eine entladene Batterie kann innerhalb von rund vier Minuten gegen eine vollständig geladene Einheit ausgetauscht werden. Der Lkw kann dadurch schnell wieder in Betrieb genommen werden, während die entnommene Batterie separat geladen wird.

Janus behauptet nicht, dass dieser Ansatz für jeden Elektro-Lkw erforderlich ist. Fahrzeuge, die lediglich in einer Tagesschicht eingesetzt werden, können weiterhin konventionell über Nacht geladen werden. Der Batteriewechsel richtet sich vielmehr an Einsatzbereiche, in denen Standzeiten größere wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Diese Unterscheidung könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen, während Europa Milliarden in den Aufbau konventioneller Ladeinfrastruktur investiert. Der künftige Markt für schweren Güterverkehr dürfte möglicherweise mehrere Lade- und Energiekonzepte nebeneinander unterstützen und nicht nur eine einzige Lösung.

Auch die Technologie entwickelt sich weiter

Ein weiterer Faktor hinter der Janus-Story ist die Einführung des JCM540-Light-Antriebsstrangs und der JBS650-Batterie.

Nach Angaben des Unternehmens ist der neue Antriebsstrang rund 400 Kilogramm leichter, während die Batterie eine um 12% höhere Reichweite ermöglicht. In Kombination kann die neue Konfiguration eine um bis zu 900 Kilogramm höhere Frachtkapazität bieten.

Janus gibt außerdem an, dass der leichtere Antriebsstrang die Kosten einer Umrüstung um rund 20.000 AUD reduziert. Je nach Fahrzeug und Konfiguration sollen die Umrüstungskosten bei etwa 150.000 bis 175.000 AUD liegen.

Dabei handelt es sich um Angaben des Unternehmens und nicht um unabhängige Branchenvergleichswerte. Sie zeigen jedoch, worauf Janus seine Entwicklungsarbeit konzentriert: Nutzlast, Reichweite und Wirtschaftlichkeit.

Nach 190% liegt die Messlatte höher

Ein Kursanstieg von rund 190% verändert auch das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.

Janus bleibt ein kleines Unternehmen, das deutlich größeren Wettbewerbern gegenübersteht und erhebliche Umsetzungsrisiken trägt. Das Unternehmen muss unterzeichnete Aufträge in tatsächlich ausgelieferte Fahrzeuge umwandeln, seine Produktionskapazitäten ausbauen und nachweisen, dass die ersten Bestellungen von Flottenbetreibern in wiederholbare Nachfrage überführt werden können.

Auch staatliche Förderprogramme spielen eine Rolle. Subventionen können die Einführung der Technologie beschleunigen. Die Abhängigkeit von ihnen bringt jedoch zugleich politische Risiken mit sich.

Damit wird die nächste Phase besonders wichtig. Vor einem Jahr war Janus in erster Linie eine aufstrebende Technologiegeschichte. Heute verfügt das Unternehmen über 112 nordamerikanische Umrüstungen im Auftragsbestand, Folgeaufträge seines ersten US-Kunden und mehr als 714.000 Kilometer operative Fahrleistung.

Das deutsche Milliardenprogramm für Ladeinfrastruktur und die Investitionen von Daimler Truck sowie anderen globalen Herstellern zeigen, dass die Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs an Dynamik gewinnt. Janus versucht, einen spezifischen Teil dieses Wandels für sich zu erschließen: die Umrüstung bestehender Lkw und die Verkürzung von Lade- und Standzeiten durch Batteriewechsel.

Die Rally von 190% deutet darauf hin, dass Anleger begonnen haben, diese Chance zu erkennen. Ob die kommenden zwölf Monate an die Entwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen können, dürfte nun deutlich stärker von der operativen Umsetzung als von Erwartungen abhängen.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

Quellen
https://januselectric.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric" oder "Nebenwerte".

Janus Electric Holdings Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000395626
https://januselectric.com/

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric Limited
Interessenkonflikte: Mit Janus Electric existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Janus Electric. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Janus Electric können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Janus Electric einsehen: https://januselectric.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Janus Electric vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 190% in einem Jahr: Warum diese Elektro-Lkw-Small-Cap-Aktie plötzlich Aufmerksamkeit erregt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,SE0021628898,AU0000395626

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.