190% in einem Jahr: Warum diese Elektro-Lkw-Small-Cap-Aktie plötzlich Aufmerksamkeit erregt

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Ein Kursanstieg von rund 190% innerhalb von zwölf Monaten zieht unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich. Hinter der Rally der Aktie von Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) steht jedoch ein breiteres Investmentthema: Die Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs entwickelt sich zunehmend von politischen Zielsetzungen und Pilotprojekten hin zum kommerziellen Einsatz.

Die Janus-Aktie notierte zuletzt bei rund 0,35 AUD und damit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Innerhalb des vergangenen Jahres legte sie um etwa 190% zu. Die entscheidende Frage für Anleger lautet daher nicht mehr nur, warum die Aktie gestiegen ist. Vielmehr geht es darum, ob die operativen Fortschritte, die hinter dieser Neubewertung stehen, fortgesetzt werden können.

Das Marktumfeld ist unterstützend. Allein Deutschland stellt über einen Zeitraum von vier Jahren 1 Mrd. EUR für die Ladeinfrastruktur batterieelektrischer schwerer Nutzfahrzeuge bereit. Das Programm umfasst Ladeinfrastruktur in Depots und im öffentlichen Raum sowie Netzanschlüsse, Batteriespeicher und Lastmanagementsysteme. Darüber hinaus entwickelt Deutschland ein nationales Lkw-Schnellladenetz mit rund 350 Standorten und etwa 4.200 MCS- und CCS-Ladepunkten, die bis 2030 schrittweise entstehen sollen.

Daimler Truck bestätigt den Megatrend

Die weltweit größten Lkw-Hersteller investieren bereits massiv in diesen Wandel.

Die Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) baut ihr batterieelektrisches Fahrzeugportfolio auf beiden Seiten des Atlantiks aus. Volvo AB (ISIN: SE0021628898) verfolgt eine ähnliche Strategie.

Auch die Infrastruktur rund um diese Fahrzeuge entwickelt sich schnell weiter. Deutschland eröffnete 2025 seinen ersten öffentlichen Megawatt-Ladepunkt für batterieelektrische Lkw. Dieser ist für Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW ausgelegt und soll das Laden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 45-minütigen Fahrerpause ermöglichen. Zuletzt wurden außerdem Betreiber für die geplante Schnellladeinfrastruktur an 124 bislang unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen ausgewählt.

Für Janus sind diese Entwicklungen von Bedeutung, obwohl das Unternehmen einen anderen Ansatz verfolgt.

Anstatt komplett neue Lkw zu produzieren, rüstet Janus geeignete bestehende Dieselfahrzeuge auf batterieelektrischen Betrieb um. Das System kombiniert Umrüstungstechnologie mit austauschbaren Batterien sowie sogenannten Charge-&-Change-Stationen.

Anders ausgedrückt: Daimler und Volvo zeigen, in welche Richtung sich die Branche bewegt. Janus versucht, einen alternativen Weg dorthin anzubieten.

Von der Technologiegeschichte zu kommerziellen Aufträgen

Eine Erklärung für die Kursentwicklung der Janus-Aktie ist, dass sich die Investmentstory innerhalb des vergangenen Jahres deutlich verändert hat.

Das Unternehmen verfügt inzwischen über 112 Umrüstungen im nordamerikanischen Auftragsbestand. Davon entfallen 87 auf die USA und 25 auf Kanada. Nach Angaben des Unternehmens stehen die fünf US-Flottenkunden für insgesamt 87 Umrüstungen und 100 Batteriepakete. Daraus ergibt sich ein Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD.

Ein weiteres ermutigendes Detail sind die Folgeaufträge.

Ability Tri-Modal, der erste US-Kunde von Janus, bestellte zunächst vier Umrüstungen, hat sein Auftragsvolumen inzwischen jedoch auf 20 Lkw erhöht. Zu den weiteren US-Kunden zählen Golden State Express, WEHACO, Tradelink Transport und King Fio Trucking.

Für ein Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase stellt der Übergang von Demonstrationsprojekten zu mehreren kommerziellen Flottenkunden einen wichtigen Schritt dar.

Die Aufträge in Kalifornien hängen allerdings weiterhin von den entsprechenden staatlichen Förderprogrammen ab. Produktionsbeginn und erste Auslieferungen sind für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und sollen sich bis 2027 fortsetzen.

714.000 Kilometer liefern einen weiteren Teil des Gesamtbildes

Anleger erhalten zunehmend auch operative Nachweise für die Technologie.

Nach Angaben von Janus haben Lkw, die mit der Technologie des Unternehmens ausgestattet sind, bereits mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Strom verbraucht und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Das Wechselmodell wurde in erster Linie für besonders intensiv genutzte Fahrzeuge entwickelt. Eine entladene Batterie kann innerhalb von rund vier Minuten gegen eine vollständig geladene Einheit ausgetauscht werden. Der Lkw kann dadurch schnell wieder in Betrieb genommen werden, während die entnommene Batterie separat geladen wird.

Janus behauptet nicht, dass dieser Ansatz für jeden Elektro-Lkw erforderlich ist. Fahrzeuge, die lediglich in einer Tagesschicht eingesetzt werden, können weiterhin konventionell über Nacht geladen werden. Der Batteriewechsel richtet sich vielmehr an Einsatzbereiche, in denen Standzeiten größere wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Diese Unterscheidung könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen, während Europa Milliarden in den Aufbau konventioneller Ladeinfrastruktur investiert. Der künftige Markt für schweren Güterverkehr dürfte möglicherweise mehrere Lade- und Energiekonzepte nebeneinander unterstützen und nicht nur eine einzige Lösung.

Auch die Technologie entwickelt sich weiter

Ein weiterer Faktor hinter der Janus-Story ist die Einführung des JCM540-Light-Antriebsstrangs und der JBS650-Batterie.

Nach Angaben des Unternehmens ist der neue Antriebsstrang rund 400 Kilogramm leichter, während die Batterie eine um 12% höhere Reichweite ermöglicht. In Kombination kann die neue Konfiguration eine um bis zu 900 Kilogramm höhere Frachtkapazität bieten.

Janus gibt außerdem an, dass der leichtere Antriebsstrang die Kosten einer Umrüstung um rund 20.000 AUD reduziert. Je nach Fahrzeug und Konfiguration sollen die Umrüstungskosten bei etwa 150.000 bis 175.000 AUD liegen.

Dabei handelt es sich um Angaben des Unternehmens und nicht um unabhängige Branchenvergleichswerte. Sie zeigen jedoch, worauf Janus seine Entwicklungsarbeit konzentriert: Nutzlast, Reichweite und Wirtschaftlichkeit.

Nach 190% liegt die Messlatte höher

Ein Kursanstieg von rund 190% verändert auch das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.

Janus bleibt ein kleines Unternehmen, das deutlich größeren Wettbewerbern gegenübersteht und erhebliche Umsetzungsrisiken trägt. Das Unternehmen muss unterzeichnete Aufträge in tatsächlich ausgelieferte Fahrzeuge umwandeln, seine Produktionskapazitäten ausbauen und nachweisen, dass die ersten Bestellungen von Flottenbetreibern in wiederholbare Nachfrage überführt werden können.

Auch staatliche Förderprogramme spielen eine Rolle. Subventionen können die Einführung der Technologie beschleunigen. Die Abhängigkeit von ihnen bringt jedoch zugleich politische Risiken mit sich.

Damit wird die nächste Phase besonders wichtig. Vor einem Jahr war Janus in erster Linie eine aufstrebende Technologiegeschichte. Heute verfügt das Unternehmen über 112 nordamerikanische Umrüstungen im Auftragsbestand, Folgeaufträge seines ersten US-Kunden und mehr als 714.000 Kilometer operative Fahrleistung.

Das deutsche Milliardenprogramm für Ladeinfrastruktur und die Investitionen von Daimler Truck sowie anderen globalen Herstellern zeigen, dass die Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs an Dynamik gewinnt. Janus versucht, einen spezifischen Teil dieses Wandels für sich zu erschließen: die Umrüstung bestehender Lkw und die Verkürzung von Lade- und Standzeiten durch Batteriewechsel.

Die Rally von 190% deutet darauf hin, dass Anleger begonnen haben, diese Chance zu erkennen. Ob die kommenden zwölf Monate an die Entwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen können, dürfte nun deutlich stärker von der operativen Umsetzung als von Erwartungen abhängen.