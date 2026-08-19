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Small- & Micro Cap Investment
19.08.2026 07:22 Uhr
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Die "dauerhafte Kriegswirtschaft": Wer neben Rheinmetall und Co. vom Rüstungsboom profitiert

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NATO-Staaten steuern auf fünf Prozent Verteidigungsausgaben zu - ein Blick auf die Zulieferer der zweiten Reihe

Die globalen Militärausgaben erreichen seit Jahren neue Rekordwerte, doch die Debatte konzentriert sich meist auf eine Handvoll großer, börsennotierter Rüstungskonzerne. Weniger Aufmerksamkeit erhält die zweite Reihe spezialisierter Technologiezulieferer, die von denselben Budgetzuwächsen profitieren, aber ein anderes Chancen-Risiko-Profil mitbringen - ein Beispiel dafür ist die australische Nodestream (WKN: A3DPNG |?ISIN: AU0000481509), die sich erst kürzlich vollständig auf Defence-Kommunikationssoftware neu ausgerichtet hat.

Das neue NATO-Ziel verändert die Haushaltslogik

Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag 2025 haben sich die Mitgliedstaaten auf ein deutlich ambitionierteres Ausgabenziel verständigt als das bisherige Zwei-Prozent-Ziel: Bis 2035 sollen fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung fließen, aufgeteilt in 3,5 Prozent für die Kernverteidigung und 1,5 Prozent für Infrastruktur und Sicherheit. Deutschland hat nach Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI bereits das dritte Jahr in Folge zweistellige Wachstumsraten bei den Militärausgaben verzeichnet und damit das alte Zwei-Prozent-Ziel erstmals seit 1990 wieder überschritten. Der deutsche Bundeshaushalt sieht für 2026 rund 108,2 Milliarden Euro für Verteidigung vor, eine Summe, die bis 2029 auf etwa 152 Milliarden Euro steigen soll.

Auf globaler Ebene lagen die Militärausgaben laut SIPRI zuletzt bei knapp 2,9 Billionen US-Dollar - der elfte Rekordwert in Folge. In den USA kommt mit der "Golden-Dome"-Raketenabwehrinitiative ein weiteres Großprogramm hinzu, für das zunächst 151 Milliarden US-Dollar veranschlagt sind, mit einem möglichen Gesamtvolumen von bis zu 175 Milliarden US-Dollar über drei Jahre. Beobachter sprechen inzwischen von einem strukturellen Übergang zu einer "dauerhaften Kriegswirtschaft", in der Verteidigungsausgaben nicht mehr primär auf akute Krisen reagieren, sondern zu einem stabilen, mehrjährig geplanten Wachstumssegment der öffentlichen Haushalte werden.

Große Konzerne, aber auch Nischenanbieter profitieren

Von dieser Entwicklung profitieren zunächst die etablierten Systemhäuser: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall wird an der Börse mit rund 56,3 Milliarden Euro bewertet, bei einem Umsatz von 9,93 Milliarden Euro im Jahr 2025. International zählen unter anderem BAE Systems und RTX zu den größten Profiteuren der gestiegenen Beschaffungsvolumina, insbesondere in den Bereichen Luftfahrt, Marine und Landverteidigung.

Neben diesen breit aufgestellten Systemhäusern wächst jedoch auch ein Segment kleinerer, hochspezialisierter Technologieanbieter, die einzelne Fähigkeitslücken adressieren, statt komplette Waffensysteme zu liefern. Ein zentrales Thema in diesem Bereich ist die Resilienz von Kommunikation unter erschwerten Bedingungen: Moderne Verteidigungssysteme, autonome Plattformen und Aufklärungseinheiten sind auf stabile Datenverbindungen angewiesen, die durch Störsender (Jamming), hohe Latenzzeiten oder Netzüberlastung erheblich beeinträchtigt werden können.

Vom Offshore-Dienstleister zum Defence-Softwareanbieter

Genau in diesem Nischensegment positioniert sich Nodestream. Das Unternehmen, vormals als Harvest Technology Group notiert, vollzog im Juli 2026 einen vollständigen Rebrand: Nach einer von den Aktionären am 16. Juli 2026 gebilligten Umbenennung wechselte die Notierung am 27. Juli 2026 auf das neue Kürzel NS1. Der Namenswechsel markiert zugleich eine strategische Neuausrichtung weg von einer diversifizierten Beteiligungsstruktur hin zu einem fokussierten Software-Anbieter für sichere Kommunikation.

Die Kerntechnologie des Unternehmens, die Nodestream-Plattform, ermöglicht nach Unternehmensangaben die Übertragung von Video-, Sprach-, Telemetrie- und Sensordaten in Echtzeit über Satellit, Mobilfunk sowie gestörte oder eingeschränkte Netzwerke - bei Bandbreiten von teilweise nur acht Kilobit pro Sekunde. Ursprünglich für Offshore-Anwendungen wie die Fernüberwachung von Bohrinseln und Unterwasserinspektionen entwickelt, richtet sich das Angebot inzwischen zunehmend an Verteidigungs-, Regierungs- und Betreiber kritischer Infrastruktur.

Zur Umsetzung dieser Strategie, intern als "Plan Consilience" bezeichnet, hat Nodestream im Juni 2026 den Ausbau seiner internationalen Vertriebskapazitäten für die Märkte USA und Europa vermeldet, unter anderem durch die fortlaufende Beauftragung einer US-Beratungsgesellschaft für die Markteintrittsstrategie sowie die Berufung einer auf unbemannte und autonome Systeme spezialisierten Fachfrau als Defence Strategic Advisor für Europa. Die Unternehmensführung wurde parallel neu besetzt: Seit dem 1. Juni 2026 leitet Veronica Bainton, die über Erfahrung im Verteidigungs- und Satellitenkommunikationssektor verfügt, das Unternehmen als Chief Executive Officer.

Einordnung: Höheres Risiko, andere Wachstumslogik

Anders als etablierte Systemhäuser mit mehrjährigen Auftragsbeständen und breiter Kundenbasis befindet sich Nodestream noch in einer frühen Phase seiner strategischen Neuausrichtung. Der Konzernumsatz fiel im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 um rund 34 Prozent auf etwa 2,0 Millionen australische Dollar, bei gleichzeitig ausgeweiteten Verlusten. Zur Stärkung der Kapitaldecke platzierte das Unternehmen im Mai 2026 Aktien im Volumen von 6,5 Millionen australischen Dollar zu je 0,01 Dollar. Diese Kennzahlen verdeutlichen, dass der Übergang von einem diversifizierten Nischenanbieter zu einem fokussierten Defence-Softwarehaus noch nicht abgeschlossen ist und mit erheblichem Ausführungsrisiko verbunden bleibt - ein struktureller Unterschied zu den margenstarken, breit diversifizierten Großkonzernen der Branche, auch wenn beide Unternehmenstypen von denselben makroökonomischen Budgettrends getragen werden.

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Quellen:

https://de.euronews.com/my-europe/2026/04/27/ruestung-sipri-nato-bundeswehr-pistorius
https://www.zdfheute.de/wirtschaft/militaer-verteidigungsausgaben-deutschland-schulden-100.html
https://informedclearly.com/de/geopolitik/41861/verteidigungsboom-aufruestung-profiteure-2026
https://kalkine.com.au/news/technology/nodestream-asxns1-hits-the-asxcould-mission-critical-communications-become-its-breakout-global-story
https://www.tipranks.com/news/company-announcements/harvest-technology-rebrands-as-nodestream-updates-asx-ticker-to-ns1
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-07/69061903-bandbreite-als-engpass-wie-sich-nodestream-im-vergleich-zu-klassischen-satellitenkommunikationssystemen-positioniert-176.htm


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Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".

Nodestream Ltd
ISIN: AU0000082XXX
https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/

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