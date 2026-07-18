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18.07.2026 08:22 Uhr
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Bandbreite als Engpass: Wie sich Nodestream im Vergleich zu klassischen Satellitenkommunikationssystemen positioniert

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Ultra-Low-Bandwidth-Technologie trifft auf etablierte Maritime- und Defence-Kommunikationsstandards

Kommunikation in bandbreitenarmen und störanfälligen Umgebungen gilt als eines der zentralen technologischen Probleme moderner Verteidigungs-, Marine- und Offshore-Operationen. Ein Anbieter, der in diesem Marktsegment seit mehreren Jahren aktiv ist, ist Harvest Technology Group Limited (WKN: A3EEK1 | ISIN: AU0000082422, ASX: HTG) - künftig umfirmiert in Nodestream Limited.

Das Produktportfolio: Datenkomprimierung statt Bandbreitenausbau

Harvest Technology Group bietet mit der Produktfamilie Nodestream, Nodestream X, Nodestream Live und Nodestream Interfaces eine Plattform zur Übertragung, Verschlüsselung und Kompression von Video-, Audio- und Sensordaten in Netzwerken mit eingeschränkter oder instabiler Bandbreite an. Das Unternehmen positioniert die Technologie explizit für Umgebungen, in denen konventionelle Streaming- oder Satellitenverbindungen durch Netzwerküberlastung oder elektronische Störmaßnahmen ausfallen können. Zielbranchen sind laut Unternehmensangaben Verteidigung, Energie, Marine sowie Behörden im Bereich öffentliche Sicherheit.

Ein zentrales Element der Technologie ist die Fähigkeit, Video- und Datenströme auch über stark eingeschränkte oder unstete Netzwerkverbindungen mit vergleichsweise geringem Qualitätsverlust zu übertragen. Dies unterscheidet den Ansatz konzeptionell von klassischen Satellitenkommunikationslösungen, die primär auf die Bereitstellung möglichst hoher Bandbreite über dedizierte oder Konstellations-basierte Satellitenverbindungen (etwa VSAT-Systeme oder Low-Earth-Orbit-Konstellationen) setzen, anstatt die Datenmenge selbst durch Kompressionsverfahren zu reduzieren.

Referenzkunden und Einsatzhistorie

Nach Unternehmensangaben hat Harvest seine Technologie mehrfach an einen Kunden aus dem Fünf-Augen-Verteidigungsbündnis (Five Eyes) ausgeliefert, unter anderem in Form von 60 Nodestream-Integrated-Einheiten (NSI) für den Einsatz bei teilautonomen Feldsystemen und Aufklärungsanwendungen. Zusätzlich wurden nach Unternehmensangaben Bestellungen der European Union Defence Force sowie eine Integration in Drohnensysteme im Rahmen einer Erprobung durch die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte gemeldet.

Auf technischer Ebene verweist das Unternehmen darauf, dass die NSI-Einheiten als kompakte Single-Board-Computer mit geringem Energieverbrauch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind.

Einordnung im Peer-Group-Vergleich: Elsight als Referenzpunkt

Im breiteren Marktsegment für resiliente Kommunikationslösungen für unbemannte und autonome Systeme ist Elsight Limited (WKN: A2DTW6 | ISIN: AU000000ELS4, ASX: ELS) ein etablierter Vergleichswert. Elsight bietet mit der Halo-Plattform eine Konnektivitätslösung für unbemannte Luft- und Bodenfahrzeuge an, die im Gegensatz zu Nodestream auf der Bündelung mehrerer paralleler Übertragungswege (zellulare Netze, Satellitenverbindungen und weitere Kanäle) basiert, um eine stabile Verbindung sicherzustellen ("bonded connectivity").

Beide Unternehmen adressieren damit denselben Grundbedarf - zuverlässige Kommunikation unter widrigen Netzwerkbedingungen - mit unterschiedlichen technischen Lösungsansätzen: Kompression und Optimierung bestehender Bandbreite bei Harvest gegenüber Kanalbündelung bei Elsight.

Makroökonomischer Kontext: Steigende Nachfrage nach resilienter Kommunikation

Der übergeordnete Trend, der beide Geschäftsmodelle stützt, ist die zunehmende Bedeutung elektronischer Kampfführung und Signalstörung in aktuellen militärischen Konflikten. Die verstärkte Nutzung unbemannter und ferngesteuerter Systeme (Drohnen, unbemannte Boote und Fahrzeuge) erhöht branchenweit den Bedarf an Kommunikationslösungen, die auch unter Störeinwirkung funktionsfähig bleiben. Dieser Trend wird von mehreren Marktteilnehmern im Bereich Defence-Technologie als Wachstumstreiber angeführt, ohne dass belastbare, unabhängig geprüfte Marktvolumenzahlen für dieses eng gefasste Teilsegment vorliegen.

Aktuelle strategische Entwicklung bei Harvest

Am 17. Juni 2026 meldete Harvest den Ausbau seiner internationalen Vertriebs- und Umsetzungskapazitäten im Rahmen der als "Plan Consilience" bezeichneten Wachstumsstrategie für die Märkte USA und Europa. Konkret wurde die beauftragte US-Beratungsgesellschaft, die zuvor eine Markteintrittsanalyse für die USA durchgeführt hatte, auf fortlaufender Basis engagiert. Für den europäischen Markt wurde Dr. Oleksandra Molloy, Spezialistin für unbemannte und autonome Systeme, als Defence Strategic Advisor berufen.

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Quellen:

https://investors.harvest.technology/

https://kalkine.com.au/news/technology/harvest-technology-asxhtg-expands-global-defence-push-under-plan-consiliencehttps://harvest.technology/strategic-tech-rollout/

https://hotcopper.com.au/news/asx-news/143456/harvest-technology-lands-second-and-third-orders-for-nodestream-from-five-eyes-defence-customer/https://stockhead.com.au/tech/harvest-technology-soars-23pc-on-additional-orders-with-key-five-eyes-defence-customer/

https://www.elsight.com/investor-relations/ https://www.investing.com/equities/elsight https://simplywall.st/stocks/au/software/asx-htg/harvest-technology-group-shares


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Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".

Harvest Technology Group
ISIN: AU0000082422
https://harvest.technology

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Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: AU000000ELS4,AU0000082422

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