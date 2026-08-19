EQS-News: Steyr Motors AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Steyr Motors bestätigt langfristige Wachstumsstrategie bei starkem Auftragsbestand und attraktiver Projektpipeline
Steyr, Österreich, 19. August 2026 - Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 22,8 Mio. EUR und lag damit etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBIT belief sich auf 0,1 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 0,4 %.
"Das erste Halbjahr 2026 war, wie bei zahlreichen anderen europäischen Unternehmen mit starkem Defense-Geschäftsanteil, von zeitlichen Verschiebungen einzelner internationaler Projekte geprägt. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Erwartungen für das Gesamtjahr angepasst und mögliche weitere Verzögerungen bereits konservativ berücksichtigt. Gleichzeitig bestätigt die Entwicklung der vergangenen Monate die Attraktivität unserer strategischen Positionierung: Steyr Motors ist in strukturell wachsenden Spezialmärkten mit hohen technologischen Anforderungen aktiv und verfügt über eine starke Projektpipeline in den Bereichen Defense, Marine, autonome Systeme und mobile Energieversorgung. Unser Fokus liegt unverändert darauf, diese Chancen konsequent zu nutzen und die Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum zu schaffen", so Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.
Vor dem Hintergrund der Projektverschiebungen hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und berücksichtigt nun mögliche weitere Verzögerungen konservativ. Der Steyr Motors Konzern erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 15 % bis 25 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erwartet der Vorstand eine EBIT-Marge von 8 % bis 12 %.
Kern der positiven Wachstumsaussichten ist die fortschreitende Entwicklung des Auftragsbestands und der Projektpipeline. Der Order Backlog beläuft sich nun bereits auf 310 Mio. EUR und konnte weiter ausgebaut werden. Zusätzlich zu den bereits kommunizierten knapp 500 Booten der Navy Seals umfasst die Projektpipeline auch eine Ausschreibung über 1.000 Fahrzeuge eines spanischen Kunden, die ebenso mit Steyr Motoren ausgestattet werden sollen und deren Produktionsstart für 2027 vorgesehen ist. Der KNDS-Rahmenvertrag über rund 500 Motor-Generator-Einheiten bis 2034 trägt zudem langfristig zur Grundauslastung der Produktionskapazitäten bei.
Damit verfügt Steyr Motors über eine intakte und solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum für die kommenden Jahre ab 2027. Neben erwarteten Umsatzbeiträgen aus bestehenden Defense-Programmen und dem erweiterten Marinegeschäft eröffnen insbesondere die neuen Geschäftsfelder "unbemannte Systeme" (USV/UGV) sowie "mobile Energieversorgung" zusätzliches Wachstumspotenzial.
Der Vorstand bestätigt die strategische Ausrichtung der Steyr Motors AG: Mit dem Fokus auf hochspezialisierte Defense-, Marine- und Energielösungen adressiert das Unternehmen margenstarke Nischenmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren und langfristigem Wachstumspotenzial.
Halbjahresbericht und Telefonkonferenz
Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Internetseite der Steyr Motors AG im Bereich Investor Relations unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ zur Verfügung.
https://webcast.meetyoo.de/reg/RztXfrLA2T49
Unternehmensprofil der Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Steyr Motors AG
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Steyr Motors AG
|Im Stadtgut B1
|4407 Steyr
|Österreich
|Telefon:
|+43 7252 2220
|E-Mail:
|office@steyr-motors.com
|Internet:
|https://www.steyr-motors.com/de/
|ISIN:
|AT0000A3FW25
|WKN:
|A40TC4
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900I7M6Z1HG0L8440
|EQS News ID:
|2384982
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2384982 19.08.2026 CET/CEST