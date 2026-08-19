Nürnberg (ots) -- UmweltBank stellt VIVAWEST mittleren zweistelligen Millionenbetrag für die energetische Modernisierung von Bestandswohnungen bereit- Gemeinsame Vision: klimafreundlicher und zukunftsfähiger WohnungsbestandDie UmweltBank AG und die Vivawest Wohnen GmbH teilen eine gemeinsame Vision: Sie wollen den Wohnungsbestand ressourcenschonend und energieeffizient gestalten. Dafür stellt die UmweltBank einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag für die energetische Modernisierung bereit. Der Kreditabschluss erfolgte im Juni 2026. VIVAWEST mit Sitz in Gelsenkirchen ist das viertgrößte Wohnungsunternehmen in Deutschland und hat rund 120.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen im Bestand."Die Wohnungswende ist ein zentraler Baustein des Klimaschutzes. Der Hebel bei der Sanierung des Gebäudebestandes ist enorm und passt perfekt zur Klimastrategie der UmweltBank. Unser Kreditportfolio ist bereits heute im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens - nicht zuletzt durch die gezielte Finanzierung zukunftsweisender Projekte gemeinsam mit Partnern wie VIVAWEST", sagt Goran Basic, Vorstandsmitglied der UmweltBank AG."Die energetische Modernisierung unseres Wohnungsbestands ist ein wichtiger Bestandteil unseres nachhaltigen Geschäftsmodells. Gemeinsam mit der UmweltBank schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen, um unsere Gebäude kontinuierlich energieeffizienter und zukunftsfähiger zu machen", sagt Thomas Becker, Bereichsleiter Finanzen der Vivawest Wohnen GmbH.VIVAWEST verfolgt das Ziel, ihren Wohnungsbestand klimaneutral zu versorgen. Dafür investiert das Wohnungsunternehmen in die energetische Modernisierung seiner Bestandsgebäude sowie in energieeffiziente Neubauten in Nordrhein-Westfalen.Die Bundesregierung hat die energetische Modernisierung des Gebäudebestands als eine der drängendsten Aufgaben auf dem Weg zu einem klimaneutral versorgten Gebäudebestand identifiziert. Durch die Finanzierung nachhaltiger Bau- und Sanierungsprojekte leistet die UmweltBank einen konkreten Beitrag dazu, die politischen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele im Gebäudesektor in die Praxis zu überführen und die grüne Transformation in Deutschland zu unterstützen.Die UmweltBank und VIVAWEST bei der EXPO REALBesuchen Sie uns auf der EXPO REAL 2026 vom 5. bis 7. Oktober 2026 in München.UmweltBank: Stand A1.330VIVAWEST: Stand B1.330Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: ir@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole HandschuherVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/6335942