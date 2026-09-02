Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG



02.09.2026 / 14:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

HIT-Feedback: Operativer Turnaround nimmt Fahrt auf



Auf den 16. Hamburger Investorentagen (HIT) gab das Management der UmweltBank AG fundierte Einblicke in den voranschreitenden operativen Turnaround. Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal die fundamentale Stabilisierung belegen, zeigt sich die Notierung der Aktie aktuell noch zurückhaltend.



Operative Dynamik gewinnt spürbar an Fahrt: Auf der Ertrags- und Aufwandsseite zeigen die gezielten Maßnahmen klare Wirkung. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt im Neukreditgeschäft (Q1/26: 36 Mio. EUR) gelang im zweiten Quartal mit rund 147 Mio. EUR ein deutlicher Befreiungsschlag. Damit übertrifft das Volumen nach den ersten sechs Monaten bereits den Gesamtwert des Vorjahres (FY/25: 120 Mio. EUR). Mit einer konkretisierten Pipeline von 270 Mio. EUR für das zweite Halbjahr sowie einem weiteren Anfragevolumen von 450 Mio. EUR zeigt sich das Management äußerst zuversichtlich und fühlt sich mit der avisierten Jahres-Guidance von 450 Mio. EUR im Neukreditgeschäft sehr wohl. Flankiert wird diese Dynamik durch das greifende Effizienzprogramm, das die Verwaltungskosten im ersten Halbjahr um 13% yoy drückte und damit die operative Erholungsspur festigt.



Privatkundengeschäft fokussiert Margenqualität vor reinem Volumen: Im Privatkundensegment spiegelte sich im zweiten Quartal der erwartete Churn-Effekt infolge des Auslaufens der Zinsaktion wider. Die Kundenanzahl stagnierte bei etwa 195 Tausend nach der ersten Jahreshälfte. Das Management betont hierbei allerdings Profitabilität vor Wachstum zu stellen. Statt unrentables Volumen über teure Marketing-Aktionen einzukaufen, steht die Ertragsmarge an erster Stelle. Um das obere Ende der Kunden-Guidance (260 Tausend Kunden) zu erreichen, werden zwar gezielte Marketing-Investitionen geprüft, das Management stellt jedoch klar, dass man sich auch mit einer konservativeren Kundenbasis von rund 210 Tausend Kunden zum Jahresende vollkommen wohlfühlt. Hinzu bestätigt das Management, dass die Ergebnis-Guidance (EBT: 12,5 bis 17,5) auch mit der konservativen Kundenbasis erreichbar ist.



Ausblick: Für die zweite Jahreshälfte sowie die kommenden Perioden zeichnen sich operative Fortschritte ab. Strategisch treibt die Bank den Produktausbau planmäßig voran. Das neue Altersvorsorgedepot (AVD) wird als White-Label-Konzept umgesetzt, was die IT- und Entwicklungskosten gering hält. Zudem eröffnet der Rückzug der Triodos Bank aus dem deutschen Privatkundengeschäft zusätzliche Potenziale zur Gewinnung nachhaltig orientierter Kunden. Auf der Ertragsseite richtet sich das Augenmerk auf das Zinsergebnis. Zwar lag dieses in den ersten sechs Monaten mit rund 27,3 Mio. EUR rechnerisch noch unter der Hälfte des Jahressolls, da die zeitweiligen Zins- und Marketingaktionen im Tagesgeld spürbare Aufwendungen verursachten. Mit dem sukzessiven Auslaufen dieser Sonderkonditionen, der fortschreitenden Umschichtung im Treasury-Portfolio und der hohen Neukreditdynamik dürfte die Netto-Zinsmarge im zweiten Halbjahr jedoch spürbar anziehen. Die Erreichung der unveränderten Zinsergebnis-Guidance von 60 bis 65 Mio. EUR im Gesamtjahr erscheint vor diesem Hintergrund gut abgesichert. Trotz dieser operationalen Fortschritte spiegelt die Bewertung des Aktienkurses das bestehende Aufwärtspotenzial noch nicht wider. Nach unserer Einschätzung bedarf es noch weiterer kontinuierlich starker Quartale, um das Vertrauen des Kapitalmarkts nachhaltig zu festigen und den Bewertungsabschlag abzubauen.



Fazit: Die vorgelegten Zahlen sowie die Aussagen des Managements verdeutlichen, dass der operative Turnaround der UmweltBank schrittweise an Kontur gewinnt. Während die Beschleunigung im Neukreditgeschäft und die greifende Kostendisziplin die fundamentale Erholungsspur untermauern, bietet die aktuelle Bewertung der Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,00 EUR.







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