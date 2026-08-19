Die Evotec-Aktie befindet sich nach dem massiven Kursverfall in einer entscheidenden Phase und notiert inzwischen rund -93% unter ihrem Allzeithoch. Nach diesem historischen Rückgang stellt sich die Frage, ob der Abverkauf langsam ausläuft und sich ein finales Tief ausbildet. Sollte sich in der aktuellen Zone eine Bodenbildung entwickeln, könnte damit die Grundlage für eine Trendwende geschaffen werden. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die Evotec-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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