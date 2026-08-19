Ein Beitrag von Impact-Investor Andrew Murphy Der Anleihekurs des Solarunternehmens Photon Energy scheint kein Halten zu kennen. Insolvenzen in der Firmengruppe, ausgesetzte Kuponzahlungen und eine Anleihe über nominal 78,9 Mio. €, die in einem Jahr zurückgezahlt werden muss - die Photon Energy Group steckt in ernsten Schwierigkeiten. Das operative Geschäft von Photon Energy ist eigentlich solide: Der Betrieb von über 134,7 MWp verteilt sich auf 103 Photovoltaikkraftwerke vornehmlich in Osteuropa. Die Kernmärkte sind Tschechien (15 MWp), Rumänien (51,6 MWp), Ungarn (57,5 MWp), die Slowakei (10,4 MWp) und Australien (0,1 MWp). Hinzu kommen kaufmännische und technische Dienstleistungen für 1,2 GW Photovoltaik-Kraftwerke externer Betreibergesellschaften - ein wachsender und lukrativer Geschäftszweig. Am 23. November 2027 muss die Solarfirma jedoch knapp 79 Mio. € für eine mit 6,5 % verzinste Anleihe (ISIN DE000A3KWXXX) an die Investoren zurückzahlen. Nur der Glaube daran schwindet bei den Anleiheinhabern.Normalerweise würde eine neue Anleihe aufgelegt und ein Umtausch angeboten. Dieser Weg ist aktuell jedoch versperrt, da der Anleihekurs zu stark gefallen ist und nur noch bei ca. 11 ...

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