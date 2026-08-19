Winterthur - Burckhardt Compression kündigt angesichts einer geringeren Auslastung einen Stellenabbau sowie eine Änderung in der Organisationsstruktur an. Betroffen sind bis zu 220 Stellen, davon bis zu 150 am Standort Winterthur und 70 an internationalen Standorten. Neben dem Stellenabbau sollen auch die Organisationsstruktur vereinfacht, ausgewählte Funktionen gebündelt und Geschäftsprozesse optimiert werden, wie der Kompressorenhersteller am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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