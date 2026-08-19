Zusammenfassung:

SAP wollte die Verbindung zwischen seinen deutschen Rechenzentren absichern, um strenge Anforderungen an Vertraulichkeit, Compliance und Datenkontrolle zu erfüllen

Die vom BSI zugelassene Layer-1-Verschlüsselung von Adva Network Security ermöglicht es SAP, alle Datenströme zu schützen und seine Infrastruktur zukunftssicher gegen Quantenbedrohungen zu machen

Die Lösung stärkt die Grundlagen für eine souveräne Cloud für Behörden, kritische Infrastrukturen und regulierte Branchen mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen

Adva Network Security, ein Unternehmen der Adtran-Gruppe, gab heute bekannt, dass SAP seine Layer-1-Verschlüsselungstechnologie einsetzt, um die Verbindung zwischen seinen Rechenzentren in Walldorf und St. Leon-Rot, Deutschland, zu sichern. Die Lösung schützt Daten direkt auf der optischen Übertragungsschicht und ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für Informationen bis zur Geheimhaltungsstufe "Verschlusssache Nur für den Dienstgebrauch" (VS-NfD) zugelassen. Durch die Stärkung des Schutzes von Daten während der Übertragung verbessert SAP die Sicherheitsarchitektur seiner deutschen Rechenzentren und unterstützt Kunden aus dem öffentlichen Sektor, regulierten Branchen und dem Bereich kritischer Infrastrukturen, die eine konforme, kontrollierte Verarbeitung sensibler Daten in Deutschland benötigen insbesondere dort, wo strenge Vertraulichkeit, regulatorische Nachweisbarkeit und Betriebssicherheit unerlässlich sind.

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Die Layer-1-Verschlüsselungstechnologie von Adva Network Security unterstützt SAP bei der sicheren Anbindung von Rechenzentren in Deutschland.

"Für viele Organisationen ist die Möglichkeit, sensible Daten sicher innerhalb Deutschlands zu verarbeiten, eine zentrale Anforderung bei der Auswahl von Cloud-Diensten, insbesondere für Behörden, regulierte Branchen und Betreiber kritischer Infrastrukturen", sagte Christoph Glingener, CTO von Adtran. "Mit der vom BSI zugelassenen Layer-1-Verschlüsselung kann SAP Daten während der Übertragung zwischen seinen Rechenzentren schützen und so Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Vertraulichkeit, Compliance und digitale Souveränität unterstützen. Dadurch kann SAP vertrauenswürdige Cloud-Dienste für Kunden mit sensiblen Workloads bereitstellen und gleichzeitig die Grundlage für souveräne Cloud-Angebote in Deutschland erweitern."

Die neue Lösung von SAP nutzt Layer-1-Verschlüsselung, die unterhalb der herkömmlichen Netzwerk- und Anwendungssicherheit ansetzt, indem Daten direkt in der optischen Übertragungsschicht verschlüsselt werden, bevor sie zwischen Standorten übertragen werden. Dadurch wird der gesamte Datenverkehr über die Verbindung hinweg gesichert einschließlich Replikations-, Backup-, Verwaltungs- und Betriebsdaten und vor Risiken wie Abfangen, Manipulation und unbefugtem Zugriff geschützt. Infolgedessen wird die Datenübertragung zwischen Rechenzentren zu einem geschützten Bestandteil der souveränen Cloud-Architektur, wodurch die Sicherheit über Standorte, Systeme und Anwendungen hinaus auf die physische Übertragungsschicht ausgedehnt wird. Die Lösung bietet leistungsstarke, latenzarme und transparente Verschlüsselung unter Verwendung etablierter kryptografischer Verfahren in Kombination mit quantensicheren Mechanismen. So können Unternehmen die Verfügbarkeit ihrer Dienste aufrechterhalten und gleichzeitig ihre Infrastruktur auf zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputer vorbereiten.

"Gemeinsam mit SAP sichern wir einen kritischen Teil der Cloud-Infrastruktur, indem wir Daten während der Übertragung zwischen Rechenzentren schützen", kommentierte Josef Sißmeir, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Als deutsches Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich hochsicherer Netzwerke tragen wir zur digitalen Souveränität bei und stärken das Vertrauen in kritische digitale Infrastrukturen. Unsere Technologie erfüllt strenge regulatorische Anforderungen, einschließlich der BSI-Zulassung, und ist für den Einsatz in hochsensiblen Umgebungen konzipiert. Sie bietet leistungsstarke Verschlüsselung ohne Beeinträchtigung des Betriebs und bereitet Netzwerke gleichzeitig auf zukünftige Herausforderungen wie das Quantencomputing vor. Diese Funktionen ergänzen zudem bestehende Sicherheits-, Compliance- und Ausfallsicherheitsmaßnahmen."

Über Adva Network Security

Adva Network Security, ein Unternehmen der Adtran-Gruppe, ist ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit. Wir bieten robuste optische und Ethernet-Netzwerklösungen sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Unsere ConnectGuard-Technologie gewährleistet eine quantensichere Verschlüsselung zum Schutz essenzieller Netzwerke und wesentlicher Anwendungen. Kunden in den Bereichen kritische Infrastruktur, Behörden, Verteidigung und Privatwirtschaft schätzen unsere technische Kompetenz sowohl in der Netztechnik als auch der Informationssicherheit. Diese einzigartige Kombination von Fachwissen ist wesentliche Grundlage für die Resilienz und Sicherheit ihrer wichtigen IT- und OT-Infrastruktur. Unser professionelles Serviceteam unterstützt sie vom ersten Entwurf bis zum sicheren Betrieb und sorgt so für die Geschäftskontinuität trotz zunehmender Cyber-Bedrohungen. Die Design- und Fertigungsprozesse sowie unsere cyberresilienten Lösungen sind von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.advasecurity.com.

Veröffentlicht von

Adva Network Security GmbH, Berlin, Germany

www.advasecurity.com

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