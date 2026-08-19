Mitteilung der LAIQON AG: Startschuss für neue Generation aktiver ETFs - KI ermöglicht aktives Fondsmanagement - und zwar ETF-günstig - Der neue ETF (IE000L98FXXX) ist bei allen wichtigen Handelsplätzen gelistet - Amundi ist Fondspartner für den aktiven Next Generation ETF KI für die optimale Anlageentscheidung nutzen - was sich viele Anleger wünschen, macht jetzt ein aktiver ETF der LAIQON-Gruppe möglich. Das Ziel: Breit in einen Aktienindex investieren und trotzdem eine bessere Rendite erzielen. Und das alles zu geringen Kosten. Der Start dieser neuen ETF-Generation wurde am Dienstag (18.08.2026) offiziell an der Deutschen Börse in Frankfurt gefeiert. Nun ist der neue LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (IE000L98FXXX) bei den wichtigsten Handelsplätzen Xetra, gettex, Tradegate und LS Exchange gelistet und damit bei allen wichtigen Banken, Sparkassen, Plattformen und Trading-Apps verfügbar. Institutionelle und private Anleger können den aktiven ETF somit ab sofort einfach und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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