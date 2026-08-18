Le 18 août/August 2026The common shares of Althea Copper Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Althea Copper Corp. is in engaged in the exploration of its Mink Narrows Property, located in west central Manitoba near Flin Flon, Manitoba. The Company is focused on continuing exploration work that has indicated widespread, high-grade copper-zinc volcanic massive sulphide ("VMS") deposits, copper occurrences in a vein-style Cu zone, and gold occurrences within a complex structural zone bound by and/or marginal to the Mistik Creek sheer zone and the north Neso Lake fault.__________________________Les actions ordinaires de Althea Copper Corp. ont été approuvées pour la cotation à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de cotation.Althea Copper Corp. est engagée dans l'exploration de sa propriété Mink Narrows, située dans le centre-ouest du Manitoba, près de Flin Flon, Manitoba. La société se concentre sur la poursuite des travaux d'exploration qui ont indiqué la présence généralisée de gisements massifs de sulfures volcaniques cuivre-zinc (« VMS ») à haute teneur, des occurrences de cuivre dans une zone de type filon et des occurrences d'or au sein d'une zone structurelle complexe limitée par et/ou en marge de la zone de cisaillement Mistik Creek et de la faille nord du lac Neso.Issuer/Émetteur: Althea Copper Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): ALTHNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 21 000 000Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 567 253CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 02158E 10 5ISIN: CA 02158E 10 5 1Boardlot/Quotité: 1000Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 20 août/August 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 octobre/OctoberTransfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.The Exchange is accepting Market Maker applications for ALTH. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.