Köln (ots) -- Mehr hochkarätiger Content auf RTL+, Sky Sport und Sky inklusive- Limitierte Sky Top Deals zum Ferienende in Deutschland- Einfachere Preisstruktur - für Jede und Jeden das perfekte Angebot- Erste WOW / RTL+ Bundles noch in diesem Jahr in Deutschland und Österreich- Integration von RTL+ in das Sky Angebot in 2027- Klare Markenrollen und technische Zusammenführung der Produkte für das bestmögliche KundenerlebnisKnapp drei Monate nach dem Zusammenschluss macht RTL Deutschland die gemeinsame Stärke von RTL und Sky immer stärker für Kundinnen und Kunden erlebbar. Die Basis dafür ist eines der vielfältigsten Content-Angebote im deutschsprachigen Raum: Live-Sport, Entertainment, Serien, Filme, Reality und Nachrichten stärken das werbefinanzierte Geschäft ebenso wie das Premium-TV-Geschäft. Gleichzeitig ist diese Vielfalt ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Plattformen und ein wichtiger Wachstumstreiber im Streaming.Jetzt bringt RTL Deutschland diese Stärken noch enger zusammen und macht sie für Kundinnen und Kunden einfacher zugänglich mit neuen Angeboten, ersten Bundles und einer immer engeren Verzahnung der Produkte.Mehr hochkarätiger Content auf RTL+, Sky Sport und Sky inklusiveRTL Deutschland baut sein hochkarätiges Sportangebot über alle Kanäle hinweg konsequent weiter aus und schafft ein noch umfassenderes Live-Sportangebot:- Europäischer Top-Fußball auf allen Plattformen: In der Saison 2026/27 präsentiert RTL Deutschland bis zu zehn Spiele pro Spieltag der UEFA Europa League und UEFA Conference League zusätzlich auch live auf Sky Sport, darunter in der Regel auch die Spiele mit deutscher Beteiligung. Parallel dazu sind weiterhin an jedem Spieltag eine ausgewählte Highlight-Partie im Free-TV sowie bis zu zehn Begegnungen als Einzelspiel und in der Konferenz auf RTL+ zu sehen.- Der komplette DFB-Pokal mit 63 Live-Spielen auch auf RTL+: In der Saison 2026/27 können Fans den DFB-Pokal noch umfassender bei RTL Deutschland erleben. RTL+ zeigt alle 63 Spiele des DFB-Pokals live. Dafür übernimmt RTL+ das vollständige Live-Signal von Sky Sport inklusive der Konferenzen sowie der Vor- und Nachberichterstattung.- Das umfassendste NFL-Angebot für alle Fanbedürfnisse: Mit über 200 Live-Partien als Einzelspiel und in der Konferenz bietet RTL Deutschland ab der Regular Season 2026/27 für jeden Fan das passende NFL-Erlebnis. Von den Topspielen im Free-TV bei RTL über ein neues Social-First-Livespiel auf RTL+ bis zur deutschsprachigen "Sky NFL-Konferenz", zusätzlichen Einzelspielen auf Sky Sport und der amerikanischen Original-Konferenz "NFL RedZone" auf dem neuen 24/7-Sender "Sky Sport NFL".Limitierte Sky Bundesliga und Live-Sport Angebote zum SaisonstartZum Start der Bundesliga-Saison 2026/27 bietet Sky zwei starke Angebote für Bundesliga- und Sportfans. Im Aktionszeitraum erhalten Neukundinnen und Neukunden alle Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga live sowie die komplette 2. Bundesliga für 24,99 Euro pro Monat im12 Monats-Abo.* Den kompletten Live-Sport von Sky inklusive aller Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga live, 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League, Europa League, Europa Conference League, NFL, Formel 1, MotoGP, Golf, Tennis u.v.m. gibt es für nur 29,99 Euro pro Monat im 12-Monats-Abo.*Mit dem NFL-Angebot auf Sky Sport und den Spielen der UEFA Europa League und UEFA Conference in der Saison 2026/2027 sind noch mehr hochkarätige Inhalte bei WOW im Live-Sport Abo und bei Sky im Sport-Paket inklusive.Einfachere Preisstruktur - für Jede und Jeden das perfekte AngebotMit einer neuen Preisstruktur richtet Sky seine Angebote einfacher, transparenter und noch konsequenter auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aus. Weniger Komplexität und klare Pakete machen die Wahl des passenden Angebots künftig noch leichter.Für Film- und Serienfans gibt es das Neukunden-Angebot inkl. Netflix Standard und Paramount+ Basic für 19,99 EUR pro Monat*. Das Beste von Sky beinhaltet Filme, Serien und den kompletten Live-Sport für 39,99 Euro pro Monat*. Alles von Sky inkl. Netflix Standard, Paramount+ Basic, UHD, Kids und Multiscreen gibt es schon für 49,99 Euro pro Monat.* (jeweils im 12-Monats-Abo*)Erste WOW / RTL+ Bundles starten in Deutschland und ÖsterreichAuch bei den Streaming-Angeboten rücken die Produkte jetzt enger zusammen. Noch in diesem Jahr startet das erste gemeinsame Bundle von WOW und RTL+ in Deutschland und Österreich.Ein weiterer wichtiger Schritt folgt 2027: Dann wird RTL+ als fester Bestandteil in das Sky Angebot integriert.Klares Markenversprechen für das beste KundenerlebnisRTL Deutschland schärft zugleich die Rolle seiner Marken und schafft damit noch mehr Orientierung für Kundinnen und Kunden:- RTL+ als tägliches Must-have für Reality, Soaps und die beste lokale Unterhaltung.- Sky für Premium Filme, Serien und Sport sowie Streaming Partner.- Sky Sport als die Heimat für das umfassendste und beste Live-Sporterlebnis.- WOW als flexible Streaming-Option zu den Inhalten der Marken Sky und Sky Sport.- RTL, VOX, ntv und die weiteren TV-Marken für Reichweite, Relevanz, Nachrichten und große gemeinsame Live-Momente.Ein vernetztes Erlebnis über alle Angebote hinwegParallel bringt RTL Deutschland schrittweise auch die technologische Infrastruktur seiner Produktlandschaft zusammen. Das Ziel ist klar: ein immer einfacheres und stärker vernetztes Kundenerlebnis. Langfristig soll sich die Nutzung nicht wie eine Sammlung einzelner Produkte anfühlen, sondern wie ein nahtloses Zusammenspiel von Inhalten, Marken und Services - einfach, konsistent und über alle Kontaktpunkte hinweg miteinander verbunden.Michael Radelsberger, Chief Consumer Officer von RTL Deutschland:"Wir kennen unser Publikum so gut wie kaum ein anderer. Diesen Heimvorteil nutzen wir, um unseren Kundinnen und Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten: mehr Auswahl, relevantere Inhalte und Angebote, die genau zu ihren Interessen passen. Dafür bringen wir unsere Inhalte, Plattformen und direkten Kundenbeziehungen Schritt für Schritt noch enger zusammen."In den kommenden Monaten treibt RTL Deutschland die Weiterentwicklung seiner Produkte, Markenrollen und Vermarktungsangebote konsequent voran. Die Richtung ist klar: die gemeinsamen Stärken von RTL und Sky noch konsequenter zu nutzen und daraus konkrete Mehrwerte für Kundinnen und Kunden zu schaffen. Weitere Schritte sind bereits in Arbeit und werden sukzessive vorgestellt.* Alle Sky Neukunden Abonnements starten mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Nach Ablauf dieser Laufzeit wechseln Kundinnen und Kunden in einen monatlich kündbaren Tarif. Für die monatlich kündbaren Tarife gelten feste Aufpreise: 5 EUR pro Monat mehr bei Fiction- oder Sport-Paketen und 10 EUR pro Monat mehr bei Paketen mit Fiction und Sport. Weitere Informationen unter www.sky.de/angeboteNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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