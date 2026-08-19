Die Renk-Aktie setzt sich mit einem Kursgewinn von +3% am Mittwochvormittag an die Spitze im MDAX. Was gibt dem Kurs des deutschen Getriebeherstellers Rückenwind und können Anleger mit einem weiteren Kursanstieg von +50% rechnen? Eine Bank sieht jede Menge Potenzial Die Antwort auf die eingangs gestellt Frage lautet "Ja" - zumindest wenn es nach Einschätzung der US-Großbank JPMorgan geht. Sie empfiehlt in ihrer jüngsten Analyse die Renk-Aktie weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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