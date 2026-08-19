Griechenlands Werften erleben getrieben von milliardenschweren Rüstungsprojekten nach Jahren des Niedergangs einen unerwarteten Aufschwung. Auch der deutsche Marineschiffbauer TKMS hofft auf ein lukratives Geschäft in Athen. Es ist eine bemerkenswerte Wende für eine Branche, die in Griechenland lange als Symbol des industriellen Niedergangs galt: Die großen Werften des Landes füllen sich wieder mit Schiffen, die Auftragsbücher mit Bestellungen. Der Wachstumstreiber liegt dabei nicht allein in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de