Ein Durchbruch der mRNA-Technologie im Bereich der Onkologie: Moderna und der Entwicklungspartner Merck & Co haben die lang ersehnten ersten Ergebnisse der Phase-3-Studie INTerpath-001 mit Intismeran Autogene mit dem Krebsmedikament Keytruda vorgelegt. Die Endpunkte, die als "rezidivfreies Überleben" (RFS) und "überleben ohne Fernmetastasen" (DMFS) definiert wurden, hat das Forschungsduo erreicht.Laut den beiden Unternehmen sei es die erste und einzige Kombinationstherapie, die bei diesen Patienten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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