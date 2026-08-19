DAX Gewinner am Dienstag: Bayer Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schlussnotierung am Dienstag (18.08.2026) verzeichneten 22 Werte Kursgewinne, während 18 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Spitzenposition unter den DAX Gewinnern sicherte sich die Bayer Aktie, die sich um 2,09 Prozent verteuerte. Dahinter folgten SAP mit 1,61 Prozent sowie die Münchener Rück mit ebenfalls 1,61 Prozent Kursplus.

Die Bayer Aktie (BAYN) avancierte mit dem Plus von 2,09 Prozent zum Tagessieger im deutschen Leitindex.

- Bayer: ISIN: DE000BAY0017 - WKN: BAY001 - Ticker: BAYN

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tagesgewinner im DAX: Die Bayer-Aktie setzte sich am 18.08.2026 mit einem Plus von 2,09 - an die Spitze der DAX-Gewinnerliste (vor SAP und Münchener Rück).

Entscheidungszone an Durchschnittslinien: Der Kurs kämpft im Daily- und 4h-Chart aktuell um die SMA20 und SMA50 (ca. 48,05-48,40 EUR) - ein Ausbruch nach oben öffnet den Weg Richtung Jahreshoch (53,84 EUR).

Chart-Einschätzung - Risiko: Die übergeordnete Trendeinschätzung bleibt neutral bis bullisch; rutscht die Aktie jedoch unter 46,10 EUR, droht das Schließen des offenen Gaps bei 46,09 EUR oder ein Rückfall zur SMA200.

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart lässt sich erkennen, dass die Aktie ab Mitte November eine Erholung startete. Im weiteren Handelsverlauf schob sich der Kurs mit mehreren Gap-Ups dynamisch nach oben. Das Hoch aus Mitte Februar bei 49,75 EUR wurde in der Folge jedoch abverkauft, woraufhin der Wert kontinuierlich zurückfiel. Im März gelang zwar eine Stabilisierung, jedoch keine nennenswerte Erholung. Nach einer längeren Konsolidierung bröckelten die Notierungen weiter ab.

Anfang Juni vollzog das Wertpapier schließlich eine Kehrtwende. Die anfänglich moderaten Erholungsversuche wandelten sich in steigendes Kaufinteresse. Im Rahmen einer dynamischen Aufwärtsbewegung bestätigte der Kurs das Februar-Hoch und markierte bei 53,84 EUR ein neues Jahreshoch....

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