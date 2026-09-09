Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Alarm bei Evotec. Die Aktie droht unter die Marke von 3 EUR zu rutschen. Auch auf dem optisch niedrigen Kursniveau halten sich Analysten mit Kaufempfehlungen auffällig zurück. Immerhin gibt Evotec eine Forschungskooperation zur Entwicklung neuer T-Zell-aktivierender Therapieansätze bei soliden Tumoren bekannt. Die MustGrow-Story nimmt jetzt spürbar Fahrt auf. Das kanadische AgTech-Unternehmen hat im ersten Halbjahr die Gewinnzone erreicht und erwartet steigende Umsätze in der zweiten Jahreshälfte. Zudem gibt es die erste Meilensteinzahlung von Bayer. Weitere Millionenzahlungen könnten in den kommenden Jahren folgen und die aktuelle Marktkapitalisierung von MustGrow übersteigen. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial. Bayer selbst hat für den Bereich Crop Science eine intensive Phase neuer Produkteinführungen angekündigt. Analysten raten zum Kauf der Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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