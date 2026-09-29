Die BioNTech-Aktie konnte ihren starken Kursanstieg im August bis auf rund 115 US$ nicht halten und korrigierte anschließend deutlich. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 99 US$. Hier stellt sich die Frage: Bestehen hier überhaupt noch Chancen auf nachhaltig steigende Kurse oder droht ihr das gleiche Schicksal wie Evotec.? Drei Werke werden geschlossen Im Zuge der eingeleiteten Restrukturierung war auch der Verkauf von drei Niederlassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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