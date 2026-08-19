Die Rheinmetall-Aktie steht am Mittwoch erneut unter Druck. Das Papier notiert aktuell bei rund 1.196 Euro und verliert damit gut ein Prozent. Damit gehört der Rüstungskonzern zu den schwächeren Werten im DAX.Aktie gibt nach Nach einem freundlicheren Handelsauftakt drehte die Rheinmetall-Aktie ins Minus. Zwischenzeitlich fiel der Kurs bis auf rund 1.196 Euro. Der Rücksetzer kommt nach einigen besseren Handelstagen und zeigt, dass die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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