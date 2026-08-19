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Dow Jones News
19.08.2026 15:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Börsen behauptet erwartet - Kursexplosion bei Moderna nach Studienerfolg

DJ MÄRKTE USA/Börsen behauptet erwartet - Kursexplosion bei Moderna nach Studienerfolg

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Für den Start der US-Börsen am Mittwoch zeichnet sich eine behauptete Tendenz ab. Besonders im Blick haben die Akteure weiter die Ölpreise angesichts der weiter ungeklärten Lage in der Meerenge von Hormus und die Renditen am Anleihemarkt. Aktuell zieht der Brent-Preis um knapp 1 Prozent auf 91,60 US-Dollar an, während sich bei den Renditen die Lage etwas entspannt. Die 10-jährige US-Rendite fällt nach dem Anstieg der vergangenen Tage um 3 Basispunkte auf 4,68 Prozent.

Gespannt sein darf man auf die Entwicklung von Aktien mit viel KI-Fantasie. Vorbörslich sieht es hier nach einer Stabilisierung aus. Der Anstieg der Anleihrenditen hatte am Dienstag für starken Druck auf Technologieunternehmen gesorgt. Als einen Belastungsfaktor machten Teilnehmer aus, dass diese in großen Umfang lang laufende Anleihen ausgeben, um die riesigen KI-Investitionen zu finanzieren. Damit treten sie aber in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger. "Die Inflation bleibt für Aktien das bestimmende Thema", sagt Kevin Gordon vom Schwab Center for Financial Research. Anleiherenditen und Aktien wiesen derzeit die negativste Korrelation seit 1997 auf. "Das deutet darauf hin, dass sich der Anleihemarkt stärker an Inflationsdaten als an Wachstumsdaten orientiert, was der Inflation bei Aktien die Oberhand verschafft", ergänzt er.

Im Blick haben die Marktteilnehmer deswegen auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung von Ende Juli im späten Handel. Ob es für stärkere Impulse sorgen wird, bleibt abzuwarten. Marktbeobachtern zufolge brachten die Protokolle zuletzt kaum neue Erkenntnisse.

Zumindest positiv zur Kenntnis genommen werden dürfte, dass kurz vor dem Inkrafttreten neuer Zölle auf eine Reihe von kanadischen Produkten US-Präsident Trump diese auf Eis gelegt hat - zumindest zunächst für drei Tage. Damit sollen beide Seiten Zeit für den Abschluss auch eines Deal für ein Öl-Pipeline-Projekt erhalten.

Für massive Kursbewegungen sorgen vorbörslich positive Spätstudienergebnisse von Moderna und Merck. Demnach reduziert ein personalisierter Krebsimpfstoff das Wiederauftreten von Melanomen. Moderna explodieren darauf um über 80 Prozent, für Merck geht es um gut 7 Prozent nach oben. Im Sog springt der Kurs des Moderna-Wettbewerbers Biontech um 17,6 Prozent an, Novavax ziehen um 4,8 Prozent an.

Die Aktie des Möbelherstellers La-Z-Boy knickt um 17 Prozent ein, belastet von unerwartetem Umsatzrückgang, der das Ergebnis zugleich in die Verlustzone drückte. Der Möbelhersteller gab zudem eine Umsatzprognose ab, die unter den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegt, und warnte davor, dass kurzfristige Investitionen die Margen belasten könnten.

Keysight Technologies tendieren gut behauptet. Der Messtechnikexperte steigerte im vergangenen Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz, unterstützt durch höhere Umsätze im Bereich kommerzielle Kommunikation. Das Unternehmen gab zudem einen über den Schätzungen liegenden Ausblick ab.

JBS hat Pilgrim's Pride ein Angebot unterbreitet, die restlichen 18 Prozent der Anteile des Geflügelproduzenten zu übernehmen, die der weltgrößte Fleischkonzern JBS noch nicht besitzt. Pilgrim's werden 4 Prozent höher gesehen, JBS gut 1 Prozent schwächer.

Der als ADR auch an der Nasdaq notierte südkoreanische Chipriese SK Hynix hat einen Aktienrückkauf im Wert von 28 Milliarden Dollar angekündigt. Auf Nasdaq.com geht es darauf um 4 Prozent nach oben, nachdem der Kurs in Seoul noch stark gefallen war.

Target bewegen sich kaum, nachdem der Einzelhändler die Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben hat. Die Baumarktkette Lowe's hat dagegen die Prognose für 2026 gesenkt, nachdem im Berichtsquartal der Gewinn stagnierte und der Umsatz stieg. Lowe's verlieren gut 3 Prozent. Estee Lauder steigen dagegen um 8,5 Prozent. Der Kosmetikkonzern konnte den Verlust bei steigenden Umsätzen verringern. 

US-Treasuries   Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,15 -0,02    4,18      4,15 
5 Jahre       4,34 -0,03    4,37      4,34 
10 Jahre       4,68 -0,03    4,71      4,68 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Di, 17:02 
EUR/USD      1,1608  +0,3   0,0034     1,1574      1,1579 
EUR/JPY      184,58  -0,1  -0,1500     184,73     184,7600 
EUR/CHF      0,9398  -0,1  -0,0005     0,9403      0,9401 
EUR/GBP      0,8558  +0,1   0,0005     0,8553      0,8551 
USD/JPY      158,99  -0,4  -0,6300     159,62     159,5500 
GBP/USD      1,3562  +0,2   0,0033     1,3529      1,3539 
USD/CNY      6,7377  -0,1  -0,0049     6,7426      6,7425 
USD/CNH       6,738  -0,1  -0,0077     6,7457      6,7459 
AUS/USD       0,708  -0,1  -0,0006     0,7086      0,7096 
Bitcoin/USD   64.456,55  -0,2  -101,60    64.558,15    64.706,66 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      85,22  +0,3    0,28      84,94 
Brent/ICE      91,51  +0,5    0,49      91,02 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.368,00  +0,8   34,67    4.333,33 
Silber       63,81  +0,8    0,51      63,30 
Platin      1.736,57  +1,4   24,57    1.712,00 
 
(Angaben ohne Gew hr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

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August 19, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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