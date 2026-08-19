Zürich - Die Immobilienfirma Novavest hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn deutlich gesteigert. Für das zweite Semester ist das Unternehmen optimistisch. Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg kletterte laut der Mitteilung vom Mittwochnachmittag um ein Viertel auf 20,1 Millionen Franken. Ohne Neubewertungserfolg, der sich im ersten Semester auf 6,0 Millionen belief, verbesserte sich das Ergebnis um knapp ein Fünftel auf 15,2 Millionen. Der Mietertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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