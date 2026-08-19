Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 19.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
NurExone Biologic! Massiver Turnaround - jetzt die Rallye?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2N9D9 | ISIN: US60770K1079 | Ticker-Symbol: 0QF
Tradegate
19.08.26 | 16:56
124,68 Euro
+128,98 % +70,23
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
USA 500
1-Jahres-Chart
MODERNA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MODERNA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
124,26124,8816:56
124,36124,8216:56
Dow Jones News
19.08.2026 16:45 Uhr
167 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Sinkende Renditen beflügeln Aktien - Moderna-Kursexplosion nach Studienerfolg

DJ MÄRKTE USA/Sinkende Renditen beflügeln Aktien - Moderna-Kursexplosion nach Studienerfolg

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit moderaten Gewinnen in den Mittwoch. Treiber sind deutlicher sinkende Renditen am Anleihemarkt, nachdem sie zuletzt auch aus Sorge über die Solidität der US-Staatsfinanzen immer weiter gestiegen waren - im 30-Jahresbereich auf ein 20-Jahres-Hoch. Auslöser für den nun zu beobachtenden Rückgang ist die Ankündigung des US-Finanzministerium, die Rückkäufe lang laufender Anleihen mindestens zu verdoppeln.

Die Zehnjahresrendite fällt darauf um 6 Basispunkte auf 4,65 Prozent. Für den Dollar geht es mit den sinkenden Renditen deutlicher nach unten. Der Euro steigt auf 1,1656 Dollar, ein Zweieinhalbmonatshoch. Der Dow-Jones-Index legt um 0,5 Prozent zu, der breite S&P-500 um 0,4 Prozent. Die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes zeigen sich dagegen zunächst nur knapp behauptet.

Zur Entspannung bei den Renditen trägt auch die relative Ruhe bei den Ölpreisen bei - trotz der weiter ungeklärten Lage in der Meerenge von Hormus. Aktuell zieht der Brent-Preis leicht an auf gut 91 Dollar.

Aktien mit KI-Fantasie stabilisieren sich, nachdem sie am Vortag noch sehr stark unter dem Anstieg der Renditen gelitten hatten. Als einen Belastungsfaktor machten Teilnehmer aus, dass die betreffenden Unternehmen in großen Umfang lang laufende Anleihen ausgeben, um die riesigen KI-Investitionen zu finanzieren. Damit treten sie aber in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger.

Im Blick haben die Marktteilnehmer deswegen auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung von Ende Juli im späten Handel. Ob es für stärkere Impulse sorgen wird, bleibt abzuwarten. Marktbeobachtern zufolge brachten die Protokolle zuletzt kaum neue Erkenntnisse, was die nächste Zinsentscheidung betrifft.

Für massive Kursbewegungen sorgen positive Spätstudienergebnisse von Moderna und Merck. Demnach reduziert ein personalisierter Krebsimpfstoff das Wiederauftreten von Melanomen. Moderna explodieren darauf um fast 100 Prozent, für Merck geht es um gut 9 Prozent nach oben. Im Sog springt der Kurs des Moderna-Wettbewerbers Biontech um fast 20 Prozent an, Novavax ziehen um 7,4 Prozent an.

Marvell Technology gewinnen 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Google im Rahmen einer Partnerschaft zur Entwicklung kundenspezifischer Halbleiterprodukte eine Option zum Kauf seiner Aktien eingeräumt hat. Dabei geht es um insgesamt fast 59 Millionen Aktien.

Der als ADR auch an der Nasdaq notierte südkoreanische Chipriese SK Hynix hat einen Aktienrückkauf im Wert von 28 Milliarden Dollar angekündigt. Der Kurs steigt um 1,4 Prozent, nachdem er in Seoul noch stark gefallen war.

Die Aktie des Möbelherstellers La-Z-Boy knickt um rund 14 Prozent ein, belastet von unerwartetem Umsatzrückgang, der das Ergebnis zugleich in die Verlustzone drückte. Der Möbelhersteller gab zudem eine Umsatzprognose ab, die unter den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegt, und warnte davor, dass kurzfristige Investitionen die Margen belasten könnten.

Keysight Technologies verlieren 4,1 Prozent. Hier werden gute Nachrichten zum Verkauf genutzt nach einem 60-prozentigen Anstieg seit Jahresbeginn. Der Messtechnikexperte steigerte im vergangenen Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz, unterstützt durch höhere Umsätze im Bereich kommerzielle Kommunikation. Das Unternehmen gab zudem einen über den Schätzungen liegenden Ausblick ab.

Pilgrim's Pride verteuern sich um gut 12 Prozent, JBS legen um 2,3 Prozent zu, nachdem JBS Pilgrim's Pride ein Angebot unterbreitet hat, die restlichen 18 Prozent der Anteile des Geflügelproduzenten zu übernehmen, die der weltgrößte Fleischkonzern JBS noch nicht besitzt.

Target bewegen sich um gut 5 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat die Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben. Die Baumarktkette Lowe's hat dagegen die Prognose für 2026 gesenkt, nachdem im Berichtsquartal der Gewinn stagnierte und der Umsatz stieg. Die Aktie verteuert sich dennoch um gut 3 Prozent, nachdem sie in der Vorbörse noch gefallen war. Estee Lauder schießen um gut 18 Prozent nach oben. Der Kosmetikkonzern konnte den Verlust bei steigenden Umsätzen verringern. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     53.590,66  +0,5  +247,26    53.343,40 
S&P-500    7.719,79  +0,4   +28,03    7.691,76 
NASDAQ Comp  26.273,17  -0,1   -16,55    26.289,71 
NASDAQ 100  29.410,11  -0,3   -80,85    29.490,96 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre      4,18 +0,01    4,19      4,14 
5 Jahre      4,35 -0,02    4,37      4,32 
10 Jahre      4,65 -0,06    4,71      4,64 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Di, 17:02 
EUR/USD     1,1656  +0,7   0,0082     1,1574      1,1579 
EUR/JPY     184,67  -0,0  -0,0600     184,73     184,7600 
EUR/CHF     0,9353  -0,5  -0,0050     0,9403      0,9401 
EUR/GBP     0,8559  +0,1   0,0006     0,8553      0,8551 
USD/JPY     158,42  -0,8  -1,2000     159,62     159,5500 
GBP/USD     1,3616  +0,6   0,0087     1,3529      1,3539 
USD/CNY      6,73  -0,2  -0,0126     6,7426      6,7425 
USD/CNH     6,7303  -0,2  -0,0154     6,7457      6,7459 
AUS/USD     0,7118  +0,5   0,0032     0,7086      0,7096 
Bitcoin/USD  64.982,14  +0,7   423,99    64.558,15    64.706,66 
 
 
ROHOEL     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     85,48  +0,6    0,54      84,94 
Brent/ICE     91,47  +0,5    0,45      91,02 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.459,89  +2,9   126,56    4.333,33 
Silber      65,11  +2,9    1,81      63,30 
Platin     1.771,32  +3,5   59,32    1.712,00 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.