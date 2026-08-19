Mit einem prozentual zweistelligen Plus setzt sich die Aktie von Merck & Co klar an die Spitze des US-amerikanischen Leitindex Dow Jones. Beflügelt wird der eher defensiv einzuordnende Pharma-Titel von positiven Phase-3-Studiendaten zu einem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff bei Patienten mit schwarzem Hautkrebs (Melanom).Der Moderna-Wirkstoff Intismeran Autogene konnte im Zusammenspiel mit dem umsatzstärksten Medikament von Merck & Co, dem Krebsmittel Keytruda (Pembrolizumab), die positiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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