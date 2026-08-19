Die Aktie von Moderna schießt am Mittwoch den Vogel ab. Zur Stunde gewinnt der AKTIONÄR-Depotwert satte 130 Prozent an Wert - und das an einem einzigen Tag. Die Neubewertung zeigt, welches Kurspotenzial die Biotech-Branche hat. Und mit dem Zusammenspiel neuer KI-basierter Technologien könnte die Branche einen weiteren Schub erfahren.DER AKTIONÄR hat ein Unternehmen ausgemacht, das wie kein zweites Technologie mit Biologie vereint. Die Firma profitiert sogar von den jüngsten Neuigkeiten aus dem Hause ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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