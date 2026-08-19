Im Aktien-Report "Hot-Stocks EXTREM" (vom 12.12.2025) hatte ich im Rahmen eines Ausblicks prognostiziert, dass mRNA-Impfstoffe im Jahr 2026 eine überraschende Renaissance erleben könnten. Im Beitrag "Naht bei Moderna eine Kursexplosion?" (siehe hierzu die Seite 4; damaliger Kurs: 29,63 Dollar) war zu lesen: "Positiv hingegen: 2026 werden Daten aus der dritten Studienphase für ein Präparat gegen Hautkrebs erwartet, welches in Kombination mit Keytruda (von Merck & Co.) getestet wird." Und etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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