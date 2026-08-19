Was für ein Börsentag für Moderna und unsere Follower! Die Aktie des US-Biotechkonzerns explodiert heute regelrecht und legt im Handelsverlauf um mehr als +100% auf zeitweise rund 150 US-Dollar zu. Damit wird eine Investmentstory Realität, die wir bereits im Juli 2025 klar auf dem Radar hatten: Seit unserer damaligen Kaufempfehlung steht für Anleger in der Spitze ein Kursplus von etwa +400% zu Buche. Moderna meldet Durchbruch bei personalisiertem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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