Nachdem der erste von sauer eingelegtem Gemüse ("Pickles") inspirierte "Glow Reviver Melting Lip Balm" innerhalb von 8 Minuten ausverkauft war, meldet sich e.l.f. nun mit drei neuen Lippenbalsamen in limitierter Auflage mit Pickles-Geschmack zurück würziiger denn je.

e.l.f. Cosmetics, eine Marke von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), bringt ab morgen den heiß begehrten, von eingelegtem Gemüse inspirierten "Glow Reviver Melting Lip Balm" in drei limitierten Farbtönen zurück. Die Markteinführung folgt auf den viralen Erfolg des ursprünglichen "Glow Reviver Melting Lip Balm" mit Pickles-Geschmack Anfang dieses Jahres, der innerhalb von 8 Minuten ausverkauft war und die Community nach mehr verlangen ließ. Da mehr als 20 der Generation Z angeben, von Pickles besessen zu sein*, greift e.l.f. diesen Trend auf und macht ihn zu einem besonderen Moment für die Community, indem es den Pickles-Trend unter die Leute bringt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260818408523/de/

e.l.f. Cosmetics' limited-edition pickle-inspired Glow Reviver Melting Lip Balms in The Real Dill, e.l.f. von Dill and Spicy Lil' Dill.

Die Markteinführung ist eine direkte Antwort auf die Begeisterung der Fangemeinde, die nach der ursprünglichen, von eingelegtem Gemüse inspirierten Markteinführung entbrannte und eine Welle neuer Community-Mitglieder mit sich brachte 77 der Käufer waren neu bei e.l.f. Dieses Mal liefert e.l.f. noch mehr Pickles-Punch, vom Liebhaber des klassischen Dillgeschmacks bis hin zum Liebhaber würziger Noten. Die Kollektion spricht mit dem charakteristischen Glanz und der Feuchtigkeitspflege der "Glow Reviver"-Reihe sowohl Beauty- als auch Snack-Fans an.

Weil eine eingelegtes Gemüse nie genug ist, legt e.l.f. bei dieser Kollektion noch einen drauf:

The Real Dill: Die Rückkehr des ursprünglichen, scharfen, klassischen und kompromisslos Pickle-Farbtons mit einem transparenten Grünton

Die Rückkehr des ursprünglichen, scharfen, klassischen und kompromisslos Pickle-Farbtons mit einem transparenten Grünton e.l.f. von Dill: Eine Hommage an deutsche Pickle-Fans eine leichte und frische Balance aus süß, salzig und würzig, gepaart mit einem glänzenden Perlmutt-Finish

Eine Hommage an deutsche Pickle-Fans eine leichte und frische Balance aus süß, salzig und würzig, gepaart mit einem glänzenden Perlmutt-Finish Spicy Lil' Dill: Eine neue, voluminisierende Formelinnovation, die einen scharfen und würzigen Kick mit einem tiefroten Schimmer versprüht

Eine neue, voluminisierende Formelinnovation, die einen scharfen und würzigen Kick mit einem tiefroten Schimmer versprüht Briny Blender: Ein sammelbarer Make-up-Schwamm mit originellem Thema bringt die Leidenschaft für Pickles in deine gesamte Routine

Jeder Farbton stillt das Verlangen mit einem einzigen Wisch dank des glänzenden, butterweichen Finishes, für das der Glow Reviver Melting Lip Balm bekannt ist. Bei einem Preis von 9 $/9 £/10 pro Lippenbalsam wird diese heißbegehrte Neuheit nicht lange in den Regalen bleiben.

"Wenn unsere Community spricht, hören wir zu. Mit der ersten Markteinführung unseres Glow Reviver Melting Lip Balm mit Pickles-Geschmack haben wir eine neue Welle der Begeisterung ausgelöst", sagte Laurie Lam, Chief Brand Officer von e.l.f. Cosmetics. "Wir haben mit e.l.f.-Geschwindigkeit gehandelt, um unserer Community mehr von dem zu bieten, was sie liebt. Schon innerhalb weniger Wochen nach unserer ersten Markteinführung testeten unsere Teams neue Geschmacksrichtungen und haben unsere Innovationspipeline hochgefahren, um diesem kulturellen Verlangen gerecht zu werden. Und als wir in Echtzeit erfuhren, wie groß die Begeisterung für Pickles da draußen ist, war das eine Gelegenheit, noch einen Schritt weiter zu gehen und etwas wie die aufpolsternde Formel in 'Spicy Lil' Dill' zu entwickeln. Wir kommen dem Wunsch nach, damit noch mehr Fans an diesem Spaß teilhaben können."

"Bei Ulta Beauty suchen wir stets nach Möglichkeiten, unseren Kunden die Beauty-Momente zu bieten, über die alle reden, und die neueste Big-Dill-Kollektion von e.l.f. ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Innovation, Kultur und Community zusammenkommen, um Begeisterung zu wecken", sagte Kaitlin Rinehart, Vice President für Merchandising bei Ulta Beauty. "Wir sind stolz darauf, die exklusive Verkaufsstelle zu sein, an der Kunden diese virale Kollektion persönlich entdecken und ihre verspielten, limitierten Düfte sowie das exklusive Geschenk beim Kauf hautnah erleben können. Markteinführungen wie diese spiegeln unser Engagement wider, ein kulturell relevantes Sortiment zusammenzustellen, das Entdeckungsfreude weckt, unvergessliche Einkaufserlebnisse schafft und die neuesten Beauty-Trends sowohl neuen als auch treuen Kunden zugänglich macht."

Die limitierte, von Pickles inspirierte Kollektion wird am 20. August in den USA auf elfcosmetics.com, Ulta.com und im TikTok Shop auf den Markt kommen. Mit dieser Markteinführung ist e.l.f. erstmals im TikTok Shop von Ulta Beauty erhältlich. Alle drei Geschmacksrichtungen des Glow Reviver Melting Lip Balm sowie der Briny Blender werden ab dem 23. August exklusiv in den Ulta Beauty-Filialen erhältlich sein inklusive eines besonderen Geschenks beim Kauf, solange der Vorrat reicht. Die gesamte Kollektion wird am 20. August in Großbritannien auf elfcosmetics.co.uk am 26. August in den britischen Boots-Filialen und am 24. September in Deutschland bei DM erhältlich sein.

Die Überraschung und die Freude an Dill setzen sich auch im realen Leben fort mit einer Aktion auf der Minnesota State Fair, die vom 27. bis 30. August stattfindet. In den USA sind State Fairs zu einem Epizentrum für Essen geworden, und e.l.f. bringt Beauty-Fans und Feinschmecker zusammen mit einem groß angelegten Auftritt zum Thema "Pickles" und dem Verschenken des Glow Reviver Melting Lip Balm in der Geschmacksrichtung Pickle an die Besucher. Die Präsenz von e.l.f. auf der Minnesota State Fair markiert das erste Mal seit über 20 Jahren, dass eine Beauty-Marke eine Partnerschaft mit der Messe eingeht, und schafft so einen besonderen Moment für die mehr als 2 Millionen Besucher.

*YPulse Gen Z Pickle-Bericht, September 2025

Über e.l.f. Brands

e.l.f. Brands, Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), umfasst e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN und e.l.f. Hair und wird von der Mission angetrieben, das Beste aus der Welt der Schönheit zugänglich zu machen, sowie von dem Ziel, die Welt für jedes Auge, jeden Mund und jedes Gesicht zu einem besseren Ort zu machen. Zielorientiert und ergebnisgetrieben ist e.l.f. Beauty ein Unternehmen der besonderen Art, das Normen durchbricht, Kultur prägt und Gemeinschaften durch Positivität, Inklusivität und Barrierefreiheit verbindet. Als mutiger Wegbereiter mit einem guten Herzen liegt die Stärke von e.l.f. Brands darin, universell ansprechende, hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten, die vegan, "e.l.f. clean" und doppelt zertifiziert durch Leaping Bunny und PETA als tierversuchsfrei sind. e.l.f. Brands ist stolz darauf, dass seine Produkte in Fair-Trade-Certified-Betrieben hergestellt werden. Erfahren Sie mehr unter www.elfcosmetics.com.

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