Das Wichtigste in Kürze:

Grid Dynamics wurde in die erste "Agent Ready"-Gruppe der MACH Alliance für das Jahr 2026 aufgenommen.

Grid Dynamics wurde für seine Fähigkeiten im Bereich der agentenbasierten KI sowie für Projekte ausgezeichnet, die bei einem weltweit tätigen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen und einem globalen Zahlungsdienstleister umgesetzt wurden.

Grid Dynamics führte die Qualifizierungsarbeiten über seine "Grid Dynamics AI Native" (GAIN)-Plattformen und das "Forward Deployed Engineer"-Bereitstellungsmodell durch.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender Partner für die KI-Transformation der Fortune-1000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den 2026 Agent Ready Award der MACH Alliance erhalten hat und damit zu den 35 Unternehmen gehört, die in der ersten Kohorte des Programms ausgezeichnet wurden.

"Agent Ready" ist eine fortgeschrittene Zertifizierung, die auf der MACH-Zertifizierung aufbaut dem Basisstandard der MACH Alliance für offene, kombinierbare und vernetzte Technologien. Mit dieser Auszeichnung werden zertifizierte Mitglieder gewürdigt, die agentenbasierte KI aus Pilotprojekten und Demos in den produktiven Einsatz in großem Maßstab überführt haben und zwar unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen, die für den Einsatz in Unternehmen erforderlich sind. Jede Auszeichnung wird unabhängig von der MACH Alliance geprüft, der herstellerneutralen Instanz für die Skalierung produktionsreifer Unternehmens-KI ohne Herstellerabhängigkeit.

Für Unternehmen wie Grid Dynamics bewerten die "Agent Ready"-Kriterien die organisatorische Bereitschaft im großen Maßstab: benannte Führungskräfte, Marktpräsenz, veröffentlichte Vordenkerbeiträge und die Bereitstellung im Produktionsbetrieb. Grid Dynamics hat diese Anforderungen mit agentenbasierten KI-Programmen erfüllt, die für Unternehmenskunden entwickelt und bereitgestellt wurden, darunter ein Multi-Agenten-Handelsprogramm für ein weltweit tätiges Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sowie eine Multi-Agenten-Transformation für ein globales Zahlungsunternehmen. Beide Programme sind heute im Produktivbetrieb und basieren auf den "Grid Dynamics AI Native" (GAIN)-Plattformen. Die Bereitstellung erfolgt über das "Forward Deployed Engineer"-Modell, bei dem Ingenieure von Grid Dynamics direkt in die Kundenteams eingebunden werden.

"Grid Dynamics hat die hohen Anforderungen an Systemintegratoren erfüllt: anerkannte Führungsrolle, Marktpräsenz und die Bereitstellung agentenbasierter KI im Unternehmensmaßstab", sagte Holly Hall, Managing Director der MACH Alliance. "Genau diese organisatorische Bereitschaft soll Agent Ready erkennen dafür wurde das Programm entwickelt."

"Die Auszeichnung als 'Agent Ready 2026' bestätigt, was wir bereits bei unseren Kunden beobachten: Der Markt hat die Pilotprojekte mit Agenten hinter sich gelassen und verlangt nun nach Agenten, die in der Produktion in großem Maßstab und mit echten Sicherheitsvorkehrungen eingesetzt werden", sagte Achilles Chalkiotis, VP, Global Head of Digital Engagement bei Grid Dynamics. "Diese Anerkennung ist eine unabhängige Bestätigung unserer Arbeit, die wir bereits gemeinsam mit unseren Kunden leisten."

Weitere Informationen zum "Agent Ready Award" finden Sie unter machalliance.org. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Seite zur MACH Alliance-Partnerschaft von Grid Dynamics.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere seit zwei Jahrzehnten bestehende Technologieführerschaft sowie unsere wegweisende Expertise im Bereich der Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien. Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über MACH Alliance

Die MACH Alliance ist der globale, herstellerunabhängige Branchenverband, der Standards für offene, modular aufgebaute und vernetzte Unternehmenstechnologie festlegt. Es handelt sich um eine Initiative, die Technologieführer mit Zertifizierungen, Forschungsergebnissen und Beratung durch Fachkollegen ausstattet, um Architekturen zu entwickeln, die sie selbst besitzen und weiterentwickeln können. Die im Jahr 2020 gegründete Allianz hat ein bewährtes Rahmenwerk für die Transformation der Unternehmenstechnologie etabliert und treibt nun die Entwicklung eines der weltweit ersten "Agent Ecosystems" voran einer offenen, interoperablen Umgebung, in der spezialisierte KI-Agenten verschiedener Anbieter auf der Grundlage herstellerneutraler Standards zusammenarbeiten. Sie zählt eine wachsende Gemeinschaft von über 100 Mitgliedsunternehmen und mehr als 80 Unternehmensbotschaftern, darunter Technologieanbieter, Systemintegratoren, Hyperscaler und weltweit führende Marken. Erfahren Sie mehr unter machalliance.org.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, etwaige Faktoren, die unsere Möglichkeiten einschränken, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Ertragslage und Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 5. März 2026 eingereichten Jahresberichts von Grid Dynamics auf Formular 10-K sowie in anderen periodischen Unterlagen, die Grid Dynamics bei der SEC einreicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260819338698/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

investorrelations@griddynamics.com