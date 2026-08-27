Das Wichtigste in Kürze:

Als Vice President, Head of AI, leitet Nikita Ivanov die strategische Ausrichtung des KI-Portfolios von Grid Dynamics, einschließlich der GAIN-Plattformen, und unterstützt Kunden dabei, KI-Pilotprojekte in messbaren Mehrwert im Produktivbetrieb umzusetzen.

Ivanov verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Gründung und dem Ausbau von Technologieunternehmen als Unternehmer und Technologe und bereichert das Führungsteam von Grid Dynamics damit um umfassende Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaft und Betriebsabläufe.

Mit dem Ziel, Fortune-1000-Kunden auf eine KI-native Softwarebereitstellung umzustellen, treibt Ivanov die Entwicklung der KI-SDLC-Tools von Grid Dynamics voran, die Unternehmen einen schnelleren und zuverlässigeren Weg zur Entwicklung und zum Betrieb von KI-Systemen ermöglichen.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen, treibt seine KI-Strategie unter der Leitung von Nikita Ivanov, Vice President, Head of AI, voran. Ivanov ist dafür verantwortlich, die Umstellung der Kunden von Grid Dynamics auf ein KI-natives Softwarebereitstellungsmodell voranzutreiben, und er leitet alle Aspekte der "Grid Dynamics AI Native" (GAIN)-Plattformen.

Ivanov bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Gründung und Leitung von Technologieunternehmen in seine Rolle als Vice President, Head of AI, ein. Er gründete und leitete GridGain, ein auf verteilte Rechenarchitekturen spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die In-Memory-Datenverarbeitung konzentriert. Während seiner 15-jährigen Tätigkeit bei GridGain gründete Ivanov zudem das Framework für natürliche Sprachverarbeitung "Apache NLPCraft" und später "Humatron AI", eine KI-Plattform für die Personalverwaltung. Anschließend war er als Field CTO für GenAI bei DataStax tätig. Dasselbe Muster der Entwicklung grundlegender Werkzeuge zieht sich nun auch durch die eigenen KI-SDLC-Tools von Grid Dynamics Allium, Rosetta und SpecFlow -, die alle als Open Source veröffentlicht wurden.

"Nikita vereint auf einzigartige Weise fundiertes technisches Fachwissen, den Instinkt eines Gründers dafür, was Unternehmen tatsächlich einsetzen werden, sowie die Fähigkeit, neue KI-Fähigkeiten in Produktionssysteme in großem Maßstab umzusetzen", sagte Dr. Eugene Steinberg, Chief Technology Officer. "Seine umfassende Erfahrung mit Open-Source-Software und -Communities wird entscheidend dazu beitragen, unsere GAIN-Plattformen zu einem breiteren Ökosystem auszubauen. Genau diese Kombination benötigen wir, da KI nicht nur die Software verändert, die unsere Kunden entwickeln, sondern auch die Art und Weise, wie sie diese entwickeln. Dies baut auf einer KI-Grundlage auf, in die wir seit 2018 investiert haben angefangen bei Deep Learning und Reinforcement Learning bis hin zu fortgeschrittenen Analysen und, in jüngerer Zeit, generativer und agentenbasierter KI. Über dieses gesamte Portfolio hinweg macht KI mittlerweile mehr als 30 unseres Gesamtumsatzes aus."

"Unternehmen entwickeln sich rasch von KI-Pilotprojekten hin zu einer KI-nativen Softwarebereitstellung und hybriden KI-basierten Personalabläufen. Mein Fokus liegt darauf, diesen Wandel für unsere Kunden zu beschleunigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Grid Dynamics an der Spitze der KI-Innovation bleibt. Ich freue mich darauf, auf der fundierten technischen Kompetenz von Grid Dynamics aufzubauen und Teil eines Unternehmens zu sein, das sich so engagiert dafür einsetzt, die Grenzen dessen, was KI leisten kann, weiter zu verschieben", sagte Nikita Ivanov, Vice President, Head of AI.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere seit zwei Jahrzehnten bestehende Technologieführerschaft sowie unsere wegweisende Expertise im Bereich der Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien. Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, etwaige Faktoren, die unsere Möglichkeiten einschränken, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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