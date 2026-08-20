Der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen eine formidable Rally hingelegt. Der Preis stieg um fast 10 %, nachdem die Notiz wochenlang um die Marke von 4.000 USD rang. Die USA haben mit ihrer Yen-Intervention gezeigt, dass sie einen schwachen Greenback bevorzugen. Zudem blieb die Federal Reserve zuletzt neutral. Inzwischen scheint der Markt voll auf steigende Edelmetallpreise zu setzen. An manchen Tagen konnte Gold zulegen, obwohl die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen. Sehr ungewöhnlich! Für Anleger bedeutet das, sich auf die kommenden Jahre vorzubereiten. Wer an einen steigenden Goldpreis glaubt, setzt sein Geld auf Goldaktien. Wir blicken heute deshalb auf die Papiere von Lahontan Gold, G Mining Ventures und Equinox Gold.
Enthaltene Werte: CA29446Y5020,CA50732M1014,CA36270K1021Den vollständigen Artikel lesen ...
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