Die EZB dreht weiter an der Zinsschraube - doch die Gold-Rally lässt sich nicht bremsen! Eigentlich gelten steigende Zinsen als Gift für zinslose Edelmetalle, doch im aktuellen stagflationären Umfeld aus Nahost-Konflikt und Ölpreisen über der 100-USD-Marke greifen Investoren erst recht nach Gold als ultimativem sicheren Hafen. Goldman Sachs peitscht das Öl-Kursziel bereits auf 120 USD je Barrel Öl hoch, was den Inflationsdruck und damit den Zinsdruck der EZB massiv anheizt. Doch wo flieht das Kapital hin, wenn der Boden brennt? Willkommen in Nevada, dem absoluten Epizentrum des modernen Goldrauschs, das allein 70 % der US-Produktion stemmt und maximale politische Sicherheit bietet. Während Branchenriesen wie Newmont und Barrick gerade erst ihren Streit beilegen, stiehlt ein agiler Player gerade allen die Show: Lahontan Gold Corp. (ISIN: CA50732M1014 | TSX-V: LG | FRA: Y2F | WKN: A3DKKY). Das Unternehmen ist die perfekte Kombination aus Tempo und Sicherheit. Während andere noch jahrelang bohren, steht CEO Kimberly Ann mit ihrem Flaggschiff, dem Santa-Fe-Projekt, extrem weit fortgeschritten in den Startlöchern. Denn bereits 2027 fließen die ersten Unzen! Jüngste Bohrungen liefern bereits die finalen Daten für die Umweltgenehmigungen, und eine neue, hochspannende Ressourcenschätzung steht unmittelbar bevor. Das Beste für Anleger: Dank einer voll durchfinanzierten Kasse bis 2027 drohen hier keine verwässernden Kapitalerhöhungen, während der Wert durch Folgebohrungen systematisch nach oben klettert. Die Welt bebt und Lahontan sitzt in Nevada direkt auf der Goldader! Begleitend kontert J.P. Morgan mit Ziel 6.000 USD für Gold Ende 2026 - wow nochmal die Januarhochs getoppt! Und das Gute für Neu-Einsteiger: Die Story ist gerade dabei, den Bahnhof zügig zu verlassen!

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