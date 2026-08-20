Winterthur - Vier von zehn Unternehmen verzeichnen steigende Kosten aufgrund von Personalausfällen. Die aktuelle KMU-Arbeitsmarktstudie der AXA zeigt aber auch: KMU mit einer Führungskultur, die auf Eigenverantwortung setzt, berichten seltener von psychisch bedingten Fehlzeiten als KMU ohne dieses Leitprinzip. Besorgniserregend ist hingegen, dass trotz steigender Fehlzeiten gezielte Präventionsmassnahmen stagnieren. Jedes vierte KMU ergreift gemäss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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