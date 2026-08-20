"Wir wollen profitabel wachsen und der Markt gibt das auch her. Vor zehn Jahren wäre die Industrie wegen den geopolitischen Unsicherheiten hektisch gewesen, die Luftfahrtindustrie hat sich aber angepasst", sagt Robert Machtlinger im Sommer-Gespräch mit dem Börsianer. Warum das Geschäft mit Business-Jets abgeht, das starke Wachstum in China und Indien die Schwäche im Nahen Osten kompensiert und wieso der Standort Österreich trotz der höheren Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer