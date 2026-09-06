354,9 Mio. Euro entfallen auf Deutschland: Was die Umsatzkarten von Apple, ASML und FACC tatsächlich zeigen

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FACC hat seinen Sitz in Österreich. Trotzdem weist das Unternehmen für 2025 Deutschland mit 354,9 Mio. Euro als größten der einzeln genannten Märkte aus. Apple sitzt in Kalifornien, erzielte aber 2025 mehr als 111 Mrd. US-Dollar Umsatz in seinem Segment "Europe". Und beim niederländischen Chipausrüster ASML entfielen allein im ersten Halbjahr 2026 mehr als 7 Mrd. Euro Umsatz auf Kundenstandorte in Südkorea.

Der Firmensitz sagt deshalb erstaunlich wenig darüber aus, wo ein internationales Unternehmen sein Geschäft macht. Gleichzeitig sind geografische Umsatzangaben tückischer, als sie zunächst wirken: Unternehmen definieren Regionen unterschiedlich und ordnen Umsätze nicht immer nach derselben Methode zu.

Bei Apple ist "Europa" deutlich größer als Europa

Apple Inc. (ISIN: US0378331005) erzielte im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 416,2 Mrd. US-Dollar Umsatz. Davon entfielen 178,4 Mrd. US-Dollar auf das Segment Americas, 111,0 Mrd. auf Europe und 64,4 Mrd. auf Greater China. Japan steuerte 28,7 Mrd. US-Dollar bei, der übrige asiatisch-pazifische Raum 33,7 Mrd. US-Dollar.

Wer aus diesen Zahlen einen klassischen Kontinentvergleich macht, liegt allerdings schon falsch. Apples Segment Europe umfasst neben europäischen Ländern auch Indien, den Nahen Osten und Afrika. Greater China beinhaltet wiederum Festlandchina, Hongkong und Taiwan.

Apple ordnet die geografischen Segmentumsätze grundsätzlich nach dem Standort seiner Kunden sowie den Verkäufen seiner dortigen Retail Stores zu. Die Umsatzkarte beschreibt damit den Absatz - nicht die Produktionsorte der Geräte. Apple weist selbst darauf hin, dass die Hardware überwiegend von externen Partnern unter anderem in China, Indien, Japan, Südkorea, Taiwan und Vietnam gefertigt wird.

Bei ASML führen Südkorea und Taiwan

Die ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215) bietet ein noch deutlicheres Beispiel. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der niederländische Konzern 18,1 Mrd. Euro Umsatz. Für die geografische Zuordnung verwendet ASML den Standort der Kundenanlagen.

Südkorea führte mit 7,086 Mrd. Euro, gefolgt von Taiwan mit 5,115 Mrd. Euro. China kam auf 2,883 Mrd. Euro und die USA auf 1,940 Mrd. Euro. Auf die gesamte Region EMEA entfielen dagegen lediglich 407 Mio. Euro.

Die Zahlen bedeuten nicht, dass ASML in Südkorea produziert oder dort seinen Unternehmensschwerpunkt besitzt. Sie zeigen vielmehr, an welchen Standorten die Kunden sitzen, denen die jeweiligen Umsätze zugerechnet werden. Gerade bei einem Unternehmen, dessen Maschinen von wenigen großen Halbleiterproduzenten genutzt werden, entsteht dadurch eine ganz andere geografische Karte als beim Firmensitz.

FACC erzielt den größten einzeln ausgewiesenen Umsatz in Deutschland

Auch bei der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) lohnt der Blick hinter die österreichische Adresse. Für 2025 weist das Unternehmen in seiner Übersicht der bedeutenden Märkte 984,4 Mio. Euro Gesamtumsatz aus. Deutschland steht mit 354,9 Mio. Euro an erster Stelle. Es folgen die USA mit 149,7 Mio. Euro, Kanada mit 139,9 Mio. Euro und Großbritannien mit 116,8 Mio. Euro. China steuerte 79,0 Mio. Euro bei, Brasilien 65,9 Mio. Euro. Weitere Länder kamen zusammen auf 78,1 Mio. Euro.

Auch hier sollte die Tabelle nicht mit der Produktionsstruktur verwechselt werden. FACC besitzt ein internationales Standortnetz, während die genannten Zahlen die bedeutenden Absatzmärkte des Geschäftsjahres abbilden.

Gerade die Differenz ist interessant: Wo ein Unternehmen entwickelt und produziert, wo seine Kunden sitzen und wo der Umsatz bilanziell zugeordnet wird, sind drei verschiedene Fragen.

Der Pass im Firmenregister reicht für die Analyse nicht

Apple zeigt, wie breit ein einzelnes geografisches Segment definiert sein kann. ASML ordnet seine Umsätze explizit dem Standort der Kundenanlagen zu. FACC wiederum veröffentlicht einzelne bedeutende Ländermärkte, obwohl der Konzern seinen Hauptsitz und einen wesentlichen Teil seiner industriellen Basis in Österreich hat.

Solche Tabellen liefern deshalb mehr als eine Liste von Ländern. Sie zeigen, von welchen Regionen die ausgewiesenen Erlöse eines Unternehmens abhängen. Gleichzeitig müssen Leser immer prüfen, nach welcher Definition diese Karte entstanden ist.

Ein österreichisches, niederländisches oder amerikanisches Unternehmen ist wirtschaftlich eben nicht auf seine Heimatadresse beschränkt. Wer verstehen will, wo das Geschäft tatsächlich stattfindet, muss hinter den Firmensitz schauen.

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Quellen



FACC Geschäftsbericht 2025

https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/annualreport-facc-2025.pdf

Apple - Geschäftszahlen 2025

https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy2025-q4/FY25_Q4_Consolidated_Financial_Statements.pdf

Apple - Form 10-K 2025

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000032019325000079/aapl-20250927.htm

ASML - Statutory Interim Report 2026

https://ourbrand.asml.com/asset/468514ab-2a25-42be-a284-1560ebebcb6a/Statutory-Interim-Report-2026.pdf

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