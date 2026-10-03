Airbus und Boeing erhöhen Produktion: FACC baut Kapazitäten aus

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Die Auftragsbücher der großen Flugzeughersteller sind auf Jahre hinaus gefüllt. Beide Konzerne wollen deshalb Produktion und Auslieferungen steigern. Davon können grundsätzlich auch Zulieferer wie FACC (ISIN: AT00000FACC2) profitieren, sofern es gelingt, die eigenen Kapazitäten im Gleichschritt mit den Flugzeugherstellern auszubauen.

Airbus treibt Hochlauf der A320-Familie voran

Besonders wichtig für FACC ist Airbus (ISIN: NL0000235190). Ende August lagen laut Airbus allein für die A320-Familie noch 7.577 Bestellungen vor, darunter 5.691 A321neo. Um diesen Auftragsbestand schneller abzuarbeiten, will Airbus die monatliche Produktion der A320-Familie bis Ende 2027 auf 70 bis 75 Flugzeuge steigern und danach bei 75 stabilisieren. Dieses Ziel hatte der Konzern bereits bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2026 Ende April genannt.

Auch die Auslieferungskapazität wird erweitert. Mitte September eröffnete Airbus am Standort Jean-Luc Lagardère in Toulouse ein neues Auslieferungszentrum für die A320-Familie. Es umfasst mehr als 35.000 Quadratmeter und bietet 16 Flugzeugpositionen in der Nähe der Endmontagelinie. Produktion, technische Anpassungen und Kundenübergabe sind dort an einem Ort gebündelt, damit die letzte Phase vor der Auslieferung effizienter wird. Bis Ende August hatte Airbus 2026 insgesamt 475 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, für das Gesamtjahr werden rund 870 Maschinen angestrebt.

Auch Boeing (ISIN: US0970231058) arbeitet an höheren Fertigungsraten. Ende Juni umfasste der Auftragsbestand mehr als 6.200 Verkehrsflugzeuge. Beim 737-Programm leitete Boeing im zweiten Quartal den Übergang von 42 auf 47 Maschinen pro Monat ein. Die 787-Produktion wurde bei acht Flugzeugen pro Monat stabilisiert und soll auf zehn erhöht werden.

FACC verdreifacht Fertigungsfläche in Kroatien

Der Produktionshochlauf der Flugzeugbauer verlangt entsprechende Kapazitäten bei den Zulieferern. FACC hat deshalb unter anderem seinen 2022 eröffneten Standort im kroatischen Jakovlje ausgebaut. Die Erweiterung wurde am 21. September 2026 offiziell eröffnet. Nach eigenen Angaben hat FACC insgesamt 36 Millionen Euro in den Standort investiert und die Fertigungsfläche verdreifacht. Mehr als 500 Menschen arbeiten in Jakovlje. Damit ist es der größte FACC-Produktionsstandort außerhalb Österreichs.

Die Belegschaft ist innerhalb weniger Jahre stark gewachsen: 2022 hatte FACC angekündigt, den Standort von 160 auf mehr als 500 Beschäftigte auszubauen. Jakovlje spielt inzwischen eine wichtige Rolle im Segment Cabin Interiors und soll als Kompetenzzentrum für die weltweite Fertigung hochwertiger Kabinenausstattung etabliert werden.

Neue Technologien für die Kabinenfertigung

Neben zusätzlichen Flächen investiert FACC in Automatisierung. Das Werk verfügt bereits über eine vollautomatisierte Lackieranlage - nun startet zusätzlich die Pressenfertigung von Composite-Bauteilen. Der Wissenstransfer zwischen den österreichischen und kroatischen Standorten soll den weiteren Hochlauf unterstützen.

Jakovlje ist Teil einer größeren Wachstumsstrategie: Bis 2030 will FACC rund 350 Millionen Euro in neue Technologien und den Ausbau der weltweiten Standorte investieren, um höhere Fertigungsraten bestehender Programme und neue Kundenprojekte zu ermöglichen. Für Anleger bleibt allerdings entscheidend, ob Airbus, Boeing und ihre Lieferketten die geplanten Produktionssteigerungen tatsächlich erreichen. Die hohen Auftragsbestände schaffen eine langfristige Nachfrage. Ihre Umsetzung in Umsatz hängt jedoch wesentlich von einem stabilen industriellen Hochlauf ab.

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Quellen



https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2026-09-airbus-strengthens-a320-family-delivery-capacity-in-toulouse-with-a-new-delivery-centre

https://investors.boeing.com/investors/news/press-release-details/2026/Boeing-Reports-Second-Quarter-Results/default.aspx

https://press.facc.com/news-facc-staerkt-internationales-fertigungsnetzwerk-mit-werksausbau-in-kroatien?id=248684&menueid=14307&l=deutsch

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