EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Militär-Kunden beauftragt, CT-ComLink Adapterkabel und Zubehör für CT-MultiPTT (Control Units) im Wert von ca. € 1,6 Mio. zu liefern.
Mithilfe der CT-ComLink Adapterkabel können die CEOTRONICS Control-Units an diverse Übertragungsmedien angeschlossen werden.
"Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.", teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2386248
|Ende der Mitteilung
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2386248 20.08.2026 CET/CEST
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