Der Goldpreis legte im gestrigen Mittwochshandel (19. August) kräftig zu. Im frühen Handel dümpelte der Goldpreis noch so dahin und bewegte sich tendenziell gen Süden, ehe plötzlich das Ruder herumgerissen wurde und das Edelmetall nach oben schoss.Maßgeblichen Anteil an dem sprunghaften Anstieg des Goldpreises dürfte der Schwächeanfall des US-Dollars gehabt haben. Der eminent wichtige US-Dollar-Index gab im gestrigen Handel deutlich nach und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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