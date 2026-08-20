DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: Ergebnis vor Steuern im 1. Halbjahr 2026 trotz Sonderaufwendungen über Vorjahr - strukturelle Maßnahmen abgeschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PEH Wertpapier AG: Ergebnis vor Steuern im 1. Halbjahr 2026 trotz Sonderaufwendungen über Vorjahr - strukturelle Maßnahmen abgeschlossen

Frankfurt am Main (pta000/20.08.2026/09:59 UTC+2)

Der PEH Konzern steigerte das Ergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 um 3,6 % auf 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro) - trotz einmaliger Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen in Höhe von TEUR 591 im Zusammenhang mit den strukturellen Maßnahmen. Die Nettoprovisionseinnahmen wuchsen um 9,2 % auf 22,0 Mio. Euro (brutto: +12,5 % auf 96,4 Mio. Euro). Das EBITDA lag mit 6,7 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (6,9 Mio. Euro); bereinigt um die Einmalaufwendungen hätte es das Vorjahresniveau übertroffen. Das Periodenergebnis beträgt 4,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,2 Mio. Euro), die Eigenkapitalquote stieg deutlich auf 54,9 % (31.12.2025: 37,2 %).

Strukturelle Maßnahmen abgeschlossen: Der Squeeze-out und die Verschmelzung der capsensixx AG auf die PEH Wertpapier AG sind mit Handelsregistereintragung vom 31. Juli 2026 wirksam; die Barabfindung von EUR 20,23 je Aktie wurde am 5. August 2026 ausgezahlt. Zudem notiert die PEH-Aktie seit dem 29. Juni 2026 im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Beide Maßnahmen vereinfachen die Konzernstruktur, senken künftig den Verwaltungsaufwand und erhöhen die Partizipation der PEH-Aktionäre an den Ergebnissen der Tochtergesellschaften Axxion S.A. und Oaklet GmbH. Parallel hat die Gruppe ihre Investitionen in KI-optimierte Arbeitsprozesse in allen Gesellschaften deutlich ausgeweitet.

Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand unverändert einen Anstieg von EBITDA, AuMA und Nettoprovisionsergebnis zwischen 2 % und 5 %. Chancen bestehen insbesondere aus performanceabhängigen Vergütungen, deren Höhe von der Kapitalmarktentwicklung bis zu den jeweiligen Abrechnungsstichtagen abhängt.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter https: //www.peh.de/investor-relations/berichte/ im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

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Aussender: PEH Wertpapier AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de ISIN(s): DE0006201403 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 20, 2026 03:59 ET (07:59 GMT)